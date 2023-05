FIRENZE SI RIMBOCCA LE MANICHE E PREPARA UN’ALTRA BATTAGLIA: A BASILEA SARÀ ESODO VIOLA

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La gara d’andata della semifinale di Conference League tra Fiorentina e Basilea ha lasciato tantissimo amaro in bocca all’ambiente viola, ma non così tanto da gettare la spugna. Senza ombra di dubbio, i ragazzi di Vincenzo Italiano, giovedì prossimo in Svizzera, dovranno fare la partita perfetta, senza errori o distrazioni. Nel mezzo delle due gare europee ci sarà però l’Udinese, ma la testa, per molti in casa viola, è già rivolta al St. Jakob Park di Basilea.

Come avevamo raccontato nei giorni antecedenti alla sfida del Franchi (LEGGI QUI), Firenze credeva, e tuttora lo sta facendo, alla possibilità di giocare due finali nella stessa stagione. Se la risposta del pubblico viola giovedì, tra bandierine e quasi 35mila presenze è stata notevole, lo sarà altrettanto per la gara di ritorno. Infatti, il settore ospiti del St. Jakob Park è pressoché sold out. Circa 1800 tifosi viola saranno presenti in Svizzera per spingere la Fiorentina versa quella che, alle condizioni di oggi, sarebbe un’impresa. Inoltre, molte di più rispetto a quelli che sono i tagliandi realmente a disposizione, sono state le richieste: abbondantemente sopra 2000. Di conseguenza, molti, nonostante la grande voglia di partecipare alla spedizione svizzera, dovranno rinunciare a partire. Quasi impossibile anche trovare biglietti negli altri settori perché il St. Jakob Park è già sold out (capienza impianto di 38000 posti).

C’è chi si concederà qualche giorno di relax in terra elvetica, oppure chi macinerà migliaia di chilometri partendo la mattina e tornando la sera stessa. Nessuna paura però. Dopo una brutta caduta, Firenze si rimbocca le maniche e prepara un’altra battaglia, la più importante (ad oggi) della stagione.