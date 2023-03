FIORENTINA VINCENTE, STRAPPA RECORD MA SPRECONA. E IN TURCHIA LA PROSSIMA SETTIMANA…

La Fiorentina non si ferma e continua a sfornare vittorie, sia in campionato che in Conference League. Il successo ai danni del Sivasspor maturato ieri sera ha portato la squadra viola a strappare diversi record: settimo successo consecutivo in una competizione europea e l'ottava vittoria europea in una sola stagione, doppio record. Inoltre, quella di quest’anno, è la stagione europea con più reti realizzate. Considerando anche tutte le competizioni, la Fiorentina ha ottenuto il sesto risultato consecutivo (quarta vittoria di fila), 5 successi: Braga andata e ritorno, Verona, Milan, Sivasspor e 1 pareggio: Empoli.

Ottimi risultati, ma allo stesso tempo, il tabellino finale della Fiorentina contro la squadra turca, è stato assai bugiardo (statistiche alla mano). Lato viola i numeri recitano questo: 21 tentativi totali, 61 attacchi verso la difesa del Sivasspor, 5 tiri in porta di cui 2 chiare occasioni da gol (Bonaventura e Jovic in primo piano), 11 tiri fuori dallo specchio, 12 angoli e anche un po' di sfortuna (clamorosa traversa di Castrovilli). Lato Sivasspor invece i numeri offensivi sono pressoché la metà o meno dei numeri gigliati.

Una Fiorentina meno concreta rispetto alle ultime uscite che porta a casa un 1-0 e che costringerà Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi, giovedì prossimo in Turchia, a fare una gara molto attenta, soprattutto a livello psicologico, visto che la differenza sul piano tattico e qualitativo è stata nota. Giocare a Sivas, come raccontato da vari ospiti nei giorni scorsi ai microfoni di Radio FirenzeViola, non sarà facile. E sicuramente, dati alla mano, la Fiorentina poteva arrivarci in tutt’altra maniera.