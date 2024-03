FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Contro la Roma la tentazione di una Fiorentina versione "Capitale" c'è. Di riproporre cioè un 4-2-3-1 fluido che diventi con i movimenti di un centrocampista un 4-1-4-1 che tanto bene ha fatto contro l'altra romana, la Lazio. Bonaventura sembra la chiave perché pur partendo accanto ad Arthur è pronto a sganciarsi per creare superiorità in attacco e dare fastidio tra le linee. Tanto più che c'è un Barak lanciatissimo dal gol vittoria all'ultimo tuffo in Conference che potrebbe prendere il posto di Beltran (squalificato) dietro all'ex di turno Belotti anche se le caratteristiche con l'argentino sono diverse e chissà che non sia il ceco a partire dietro e Bonaventura trequartista. La tentazione dell'elastico comunque c'è, dicevamo, anche se molto dipenderà dalle condisioni di Arthur che ha recuperato ma, se in campo, non potrà essere brillantissimo. Altrimenti con interpreti differenti (diffiicle immaginare Lopez contro la Roma) i ragionamenti saranno diversi.

In difesa il rientro di Quarta dopo i problemi di salute potrebbe far rifiatare Ranieri (Milenkovic si riposerà invece giovedì visto che sarà squalificato). Per il resto tutto confermato (anche se con Italiano le sorprese sono dietro l'angolo) con un dubbio tra Ikoné e Sottil ma il figlio d'arte sembra favorito così da tenere Gonzalez a destra. Poche chance di vedere Castrovilli in campo ma è un piacere rivederlo finalmente tra i convocati; questa è la prima chiamata stagionale dopo l'intervento di settembre e dopo i 60 minuti giocati in Primavera, passaggio obbligato come per Dodo.

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode, 4 Milenkovic, 28 Martinez Quarta, 3 Biraghi; 6 Arthur, 5 Bonaventura; 10 Gonzalez, 72 Barak, 7 Sottil; 20 Belotti. A disp: 30 Martinelli, 40 Vannucchi, 22 Faraoni, 2 Dodo, 65 Parisi 16 Ranieri, 37 Comuzzo, 32 Duncan, 38 Mandragora, 8 Lopez, 17 Castrovilli 19 Infantino, 11 Ikoné, 18 Nzola. All: Italiano.

ROMA (4-3-3 ma convocati da confermare): 99 Svilar; 2 Karsdorp, 23 Mancini, 14 Llorente, 69 Angelino; 52 Bove, 4 Cristante, 22 Aouar; 35 Baldanzi, 90 Lukaku, 59 Zalewski. A disp: 1 Rui Patricio, 63 Boer, 19 Celik, 37 Spinazzola, 5 N’Dicka, 3 Huijsen, 7 Pellegrini, 16 Paredes, 21 Dybala, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy; 6 Smalling e 20 Sanches (se recupereranno). All: De Rossi.