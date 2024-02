FIORENTINA, UN MESE E MEZZO DA CARDIOPALMA: VIETATO ACCONTENTARSI

FirenzeViola.it

“Chi si accontenta gode…così, così”, cantava Luciano Ligabue nel suo celebre brano 'Certe Notti'. Speriamo che non dispiaccia a Liga - noto sostenitore interista - se utilizziamo una delle sue frasi più celebri per descrivere quello che i tifosi della Fiorentina si aspettano dalla loro squadra. La parola d’ordine è quella di cercare di invertire la tendenza finora manifestata da inizio anno. Fame, voglia di ribalta e orgoglio. Sarà questo il leitmotiv che accompagnerà Vincenzo Italiano e i suoi ragazzi nel prossimo futuro, che si preannuncia infuocato. Tanti scontri diretti, in campionato e in coppa, che metteranno definitivamente in luce ciò che la Fiorentina vorrà fare da grande.

Si parte con la sfida alla Lazio di lunedì 26 febbraio, con i biancocelesti settimi davanti solo due punti ai viola. Per Vincenzo Italiano uno scontro che, se vinto, può far tornare i suoi in piena zona Europa e dargli la soddisfazione di battere anche l’ultima big che gli manca da quando allena in Serie A. Dopo la Lazio ci sarà, il 2 marzo, la trasferta al Filadelfia contro un Torino, altro scontro diretto contro una squadra che pian piano sta cercando di rientrare in corsa per un posto in Europa.

Sarà poi il tempo per tornare in campo europeo, con le sfide di Conference contro il Maccabi Haifa in programma il 7 marzo al Bozsik Jozsef Stadion di Budapest e il 14 marzo al Franchi. Nel mezzo la sfida in campionato, sempre al Franchi, contro la Roma.

Tra il 17 marzo e il 3 aprile sarà poi la volta del duplice scontro con l’Atalanta (il primo in campionato e il secondo nell’andata di Coppa Italia), intervallati dalla sfida del weekend (ancora da definire il giorno) contro il Milan.

Infine nel weekend del 6/7 aprile la sfida ai rivali della Juventus per completare un mese e mezzo da tutto o niente. La tavola ormai è apparecchiata, sta alla Fiorentina adesso scegliere se mettersi a banchettare.