Fiorentina-Udinese, segui la diretta testuale del match!
La Fiorentina per tenere accesa una fiammella sulla salvezza, l'Udinese per dare seguito alla grande vittoria contro il Napoli: in un Artemio Franchi semivuoto almeno per i primi 20 minuti vista la protesta della Curva Fiesole, i viola di Vanoli si giocano tre punti importantissimi, fosse altro perché in 15 partite non è mai arrivata neanche una vittoria. Ultimo appello anche per il tecnico che spera di dare un calcio ai problemi e riuscire finalmente a vincere. Queste le formazioni ufficiali della sfida:
Fiorentina (3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodo, Mandragora, Fagioli, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Dzeko, Nicolussi Caviglia, Kospo, Richardson, Viti, Fortini, Kouadio, Piccoli, Kouame. All. Vanoli
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis.
A disposizione: Nunziante, Sava, Padelli, Goglichidze, Lovric, Zarraga, Gueye, Kamara, Palma, Bravo, Buksa, Ehizibue, Camara, Miller. All. Runjaic
