FIORENTINA-TORINO 0-0, SEGUI IL LIVE DI FV!

22' - ZAPATA! Rinvio sballato di Terracciano su Vlasic che serve il numero 91 il quale va al tiro spedendo la palla oltre il secondo palo. Tra l'altro c'era fuorigioco dell'attaccante, ma che spavento

21' - Milenkovic ferma irregolarmente Zapata e si prende il richiamo verbale dell'arbitro

19' - Biraghi tocca il pallone corto per Milenkovic che prova la botta da lontano: la sua conclusione viene ribattuta dalla barriera del Torino

17' - Bonaventura si guadagna un fallo prezioso da posizione favorevole. Sul pallone ci sono Biraghi, Milenkovic e Arthur

14' - Fase della partita in cui il ritmo è leggermente venuto meno, con le squadre che tentano di contenersi vicendevolmente

11' - Ranieri mette a terra Vlasic a centrocampo: sarà punizione per il Torino

10' - Lazaro dentro per Pellegri che di tacco cerca l'assist in area ma non c'è nessuno ad approfittarne

8' - Bel pallone di Beltran per Kouame che prova un disimpegno offensivo decisamente sbagliato e in concerto con Ikone perde la sfera

5' - Fallo di Milenkovic su Ilic. Il serbo guadagna una punizione per il Torino da buonissima posizione

3' - Tameze calcola male un rimbalzo ed è costretto a rincorrere Kouamé. L'ivoriano cade a terra lasciandosi un po' andare. Per La Penna è tutto regolare

2' - Granata subito propositivi in questa prima fase: la squadra di Juric cerca spazi per far male ai gigliati

0' - Inizia la partita! Primo pallone affidato al Torino

INIZIO PRIMO TEMPO

18:29 - Ecco le due compagini che guadagnano il centro del campo: Fiorentina in maglietta e pantaloncini viola, Torino in completo bianco da trasferta

18:27 - Ed ora l'inno della Fiorentina a precedere l'ingresso delle squadre in campo ormai prossimo

18:24 - Le casse del Franchi caricano il pubblico presente sugli spalti con la celebre "Freed From Desire", per i tifosi viola "Bombe nell'Aria!"

18:20 - Queste le formazioni ufficiali scelte da Vincenzo Italiano e Ivan Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Ikone, Bonaventura, Kouame; Beltran.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Pellegri, Zapata.

18:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Torino, gara valida per la 18^ giornata di campionato, il cui fischio d'inizio è in programma alle ore 18:30