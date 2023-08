FIORENTINA-RAPID VIENNA 0-0, SEGUI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura di Niccolò Santi

37' - CI PROVA KOUAME! Che botta dell'ivoriano da fuori area di poco lontana dal primo palo

35' - ANCORA NZOLA PERICOLOSO! Gonzalez in area colpisce di testa al lato, l'ex Spezia recupera la sfera senza però trovare lo specchio della porta

33' - C'è un piccolo cooling break per le squadre che raggiungono le panchine per abbeverarsi

31' - Nzola traccheggia clamorosamente in area avversaria e perde un pallone preziosissimo, poi l'arbitro fischia il fuorigioco

30' - Kouame prova la conclusione dopo la nella serpentina di Ranieri. Palla ribattuta dalla difesa austriaca

28' - NZOLA SI MANGIA L'1-0! Gonzalez scarica per l'angolano che a tu per tu con Hedl spara il pallone dritto sul portiere

27' - Il Rapid continua ad attaccare in questa fase di gara con un pressing altissimo

26' - Bonaventura sciupa un contropiede iniziato da Kouame sbagliando un passaggio elementare

24' - Ammonito Kerschbaum che trattiene e stende Gonzalez a centrocampo dopo il tentativo di fuga dell'argentino

23' - Nzola prova a far valere il fisico vicino alla bandierina, poi perde il pallone. Rimessa in favore del Rapid Vienna

21' - Azione insistita della Fiorentina che sta prova a sorprendere la difesa di Barisic con una serie di dribbling che però non vanno a buon fine

18' - Scintille a metà campo tra le due compagini, vengono ammoniti Mandragora e Kuhn. Gara molto tesa

16' - NZOLA CI PROVA DI TESTA! Gonzalez scodella in area per l'ex Spezia che viene anticipato di pochissimo in angolo

14' - Ancora Rapid Vienna pericoloso in avanti con una conclusione alta ma insidiosa di Grull

13' - Adesso la Viola ha ripreso fiducia e staziona con più costanza al limite dell'area avversaria

11' - BIRAGHI SFIORA IL PALO! Grande occasione per la Fiorentina col suo capitano che ha tentato il tiro potente al volo da fuori area

8' - Prova a rispondere la Fiorentina con un lancio lungo su Nzola, ma l'attaccante tocca il pallone con il braccio vanificando una buona occasione

6' - TRAVERSA DI MAYULU! Che brivido per Terracciano che ha visto l'attaccante biancoverde caricare il destro e colpire in pieno il legno

4' - Gli austriaci provano a fare densità sulla trequarti gigliata trovato a più riprese gli interventi dell'attenta retroguardia di Italiano

2' - Una buona Fiorentina in questa fase iniziale, con un Nico Gonzalez subito esplosivo e in cerca del dribbling

0' - L'arbitro Novak Simovic fischia l'inizio della sfida! Primo pallone affidato al Rapid Vienna

INIZIO PRIMO TEMPO

19:57 - Ecco le squadre a disporsi sul terreno di gioco mentre le tifoserie di entrambe le fazioni sono cariche a dir poco

19:55 - Di seguito riepiloghiamo le formazioni ufficiali del match il cui fischio d'inizio è previsto alle ore 20:00 in punto.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodô, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Kouame; Nzola

RAPID VIENNA (4-3-3): Hedl; Oswald, Quarfield, Hofmann, Auer; Sattlberger, Kerschbaum, Seidl; Kuhn, Mayulu, Grüll

19:50 - Ci siamo amici di FirenzeViola.it, bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Rapid Vienna, playoff di ritorno valido per il passaggio ai gironi di Conference League. Si parte da 1-0 per gli austriaci, la squadra di Italiano dovrà ribaltare il risultato per assicurarsi l'accesso ufficiale al torneo internazionale