Live Fiorentina-Polissya 1-2, Dodo riapre la gara e avvicina i viola alla qualificazione

80' - Tre cambi per il Polissya: dentro Karaman, Gonçalves e Kornichuk, fuori Babenko, Nazarenko e Kravchenko

79' - GOOOOOOL!!! DODO! LA FIORENTINA IN GOL! I viola riaprono la gara con un gol del brasiliano che realizza con un diagonale sul secondo palo un cross dalla sinistra di Gosens. Dopo un check, il gol viene confermato.

70' - Gosens di testa ci prova in area piccola ma la sfera è debole e preda di Kudryk. Nulla di fatto ma la Viola ora cerca con insistenza il gol che darebbe molta più tranquillità per la qualificazione...

68' - Secondo cambio del Polissya: dentro Haiduchyk e fuori Filippov

67' - Altra buona azione della Fiorentina con un'azione insisita che porta al tiro Fagioli la cui conclusione però centra in pieno Chobotenko

65' - Altri due cambi per i viola: dentro Sohm e Pongracic per Mandragora e Comuzzo

60' - Gioco interrotto per soccorrere Kudryk, che si è fatto male. Il portiere però rimane in campo. Su una rimessa viola, colpo di testa di Gud che finisce fuori

56' - Primo canbio per il Polissya: fuori Talles Costa e dentro Lednev

54' - Palo di Fazzini! Azione straordinaria dell'ex Empoli che prende palla a centrocampo, si fa 50 metri palla al piede e calcia in porta da dentro l'area di rigore colpendo il legno alla sinistra di Kudryk. Che peccato!

52' - La Fiorentina sembra partita con un piglio diverso in questa ripresa ma ancora non riesce a trovare i varchi giusti per impensierire la difesa del Polissya

48' - Angolo per gli ucraini ma nulla di fatto

45' - Via al secondo tempo al Mapei con subito due cambi nei viola: dentro Gudmundsson per Ndour e Gosesn per Parisi

=== INTERVALLO ===

45' - Finisce qui il primo tempo: 0-2 per il Polissya, pioggia di fischi da parte dei 5.000 tifosi viola presenti al Mapei Stadium

44' - Fiorentina leggermente più arrembante in questo finale di gara ma resta un primo tempo gravemente insufficiente. Ammonito Costa per fallo su Fagioli

42' - Altro angolo della Fiorentina che prova a chiudere in attacco il primo tempo ma serve assolutamente segnare: nulla di fatto dal corner

38' - Arriva il primo tiro in porta della Fiorentina ed è quello di Jacopo Fazzini: progressione di Ndour che va al tiro, sfera che viene rimpallata con l'ex Empoli che va alla conclusione centrale trovando i guantoni di Kudryk

34' - Su rinvio di De Gea, sponda di Dzeko con la palla che arriva tra Ndour e il portiere del Polissya che però è più lesto dell'ex Besiktas a prendere la sfera

29' - La Fiorentina prova a prendere coraggio ma spesso si perde in alcune azioni troppo leziose che la portano a perdere palloni elementari

25' - Buona azione viola con la palla di Parisi per Ndour che mette al centro per Dzeko: palla messa in angolo ma da corner non accade nulla

23' - Primo quarto di gara in archivio, la Fiorentina non ha dato ancora segnali di vita... ancora non è arrivato un tiro in porta o un'azione degna di nota

16' - La Fiorentina prova a riodinare le idee, la curva continua a cantare ma il Polissya continua a fare la partita e ci crede

14' - RADDOPPIO DEL POLISSYA! PAZZESCO! Un gol straordinario di Andriyevskiy su cross di Costa dalla destra: coordinazione di entrambi pazzesca e palla in rete per lo 0-2 degli ucraini

10' - Reagisce la Fiorentina prima con Fazzini, che dialoga con Parisi sulla sinistra, e poi con Dodo che con un cross dalla destra guadagna il primo corner della serata

6' - Fase adesso di calma della partita, dove la Fiorentina prova a ritrovarsi dopo lo shock iniziale del gol subito: palla di Marì per Ndour che però non può arrivare sulla sfera, troppo lunga

2' - GOL DEL POLISSYA. Clamoroso al Mapei! Erroraccio di Comuzzo (in compartecipazione con De Gea) in retropassaggio e rete di Nazarenko a porta vuota

1' - Via alla gara! Pallone battuto da Filippov. La Fiorentina nel primo tempo attacca da destra verso sinistra, rispetto alla tribuna centrale

0' - Squadre in campo: la Fiorentina, giocando in casa, veste con il completo viola. Il Polissya invece indossa la maglia bianca con inserti verdi con calzoncini e calzettoni bianchi

Playoff di ritorno di Conference League per la Fiorentina: i viola di Pioli, dopo aver vinto una settimana fa per 3-0 a Presov contro il Polissya grazie all'autogol di Kudryk e alle reti di Gosens e Gudmudsson, affrontano ancora gli ucraini del secondo playoff di qualificazione alla fase campionato. Lo stadio però, come noto, non sarà il Franchi ma il Mapei di Reggio Emilia, visto che l'impianto di Firenze è inagibile per alcuni lavori di restauro.

Ecco le formazioni ufficiali del match, che avrà inizio alle ore 20 e che sarà trasmesso in diretta su SkySport e Tv8 e raccontato su Radio FirenzeViola.

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo, Marì, Viti; Dodo, Mandragora, Fagioli, Parisi; Fazzini, Ndour; Dzeko.

A disposizione: Martinelli, Lezzerini, Sabiri, Pongracic, Ranieri, Richardson, Gosens, Fortini, Gudmundsson, Kouadio, Braschi, Sohm.

Allenatore: Pioli.

Polissya (4-3-3): Kudryk; Kravchenko, Chobotenko, Sarapii, Mykhailichenko; Costa, Babenko, Andriyevskiy; Hutsuliak, Filippov, Nazarenko.

A disposizione: Volynets, Ulihanets, Beskorovainyi, Lednev, Joao Vialle, Karaman, André Gonçalves, Mykytiuk, Korniichuck, Haiduchyk.

Allenatore: Rotan.

Arbitro: Ricardo de Burgos (Spa)

Assistenti: Iker De Francisco e Asier Pérez De Mendiola (Spa)

Quarto uomo: Adrian Cordero (Spa)

Var: Valentín Gómez (Spa)

A.Var: José Luis Munuera (Spa)