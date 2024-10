FIORENTINA, NON SOLO PONGRACIC: QUANTI EX OBIETTIVI NELLE RETROGUARDIE DEL LECCE

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Manca sempre meno al ritorno in campo della Fiorentina dopo questa sosta delle Nazionali. La squadra di Palladino, infatti, domenica alle 15:00 scenderà in campo al Via del Mare contro il Lecce per dare continuità alla vittoria contro il Milan. Nella testa del tecnico viola resta ancora qualche dubbio, soprattutto per quanto riguarda chi sarà a difendere De Gea dalle offensive dei giallorossi. Al momento resta in vantaggia la coppia formata da Ranieri e Comuzzo, ma Quarta scalza per ritrovare la titolarità.

Certo è che chi non prenderà parte al match è l'ex di turno: Marin Pongracic. Il croato, arrivato questa estate proprio dal Lecce per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, ancora non è guarito e anche solo una sua possibile convocazione si fa sempre più difficile. Dall'altra parte, invece, sono pronti Gaspar e Baschirotto, con Giulbert a destra e Gallo a sinistra. Un reparto difensivo, quello di Gotti, che in passato è stato seguito e sondato dai dirigenti della Fiorentina.

Questa estate, infatti, prima dell'arrivo di Pongracic, erano stati fatti alcuni sondaggi per un altro difensore del Lecce: Federico Baschirotto. Un nome quest'ultimo che anche in passato era stato seguito dai viola, tanto che, dopo un Fiorentina-Lecce del marzo del 2023, il centrale disse: "Le voci sulla Fiorentina? Io penso al presente e al Lecce. Ho già la testa alla prossima gara, poi a fine stagione vedremo". Un altro difensore giallorosso cercato in passato dai viola è Kevin Bonifazi; nel gennaio scorso, infatti, quando ancora il calciatore era a Bologna, c'erano stati dei sondaggi gigliati. Chiudiamo, infine, con il portiere, quel Wladimiro Falcone che, prima dell'arrivo di De Gea, era stato seguito dalla Fiorentina per diverse sessioni di mercato.