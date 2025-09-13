Fiorentina-Napoli 0-1, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!
11' - Dopo quasi due minuti di stop, riprende il gioco.
9' - Botta rifilata da Mandragora nel tentativo di anticipare Milinkovic-Savic che resta a terra dolorante.
6' - GOL DEL NAPOLI. De Bruyne non sbaglia, spiazza De Gea e porta in vantaggio gli ospiti. 1-0 per il Napoli.
6' - RIGORE CONFERMATO. Sul dischetto c'è De Bruyne.
6' - Lungo check, ancora non è stata presa una decisione. Si tratta di centimetri.
5' - Il VAR sta valutando una possibile posizione di fuorigioco di Di Lorenzo sul primo tiro.
4'- CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI. De Gea salva tutto su Di Lorenzo prima e su Hojlund dopo, in compartecipazione con Gosens, poi Comuzzo di addormenta e falcia Anguissa in area di rigore. L'arbitro non ha dubbi ed indica il dischetto. Subito un episodio decisivo con una dormita di Comuzzo.
2' - Napoli subito in proiezione offensiva con un paio di cross bassi respinti dalla difesa viola. Gli ospiti vogliono da subito imporre il proprio gioco.
0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, in divisa viola. Il Napoli invece veste in bianco.
È tutto pronto al Franchi per Fiorentina-Napoli, gara valida per il terzo turno di Serie A in programma alle ore 20:45. I viola agli ordini di Stefano Pioli per trovare la prima vittoria stagionale dopo i due pareggi con Cagliari e Torino, i partenopei per confermarsi la prima forza del campionato italiano. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande partita, la prima stagionale in casa per la Fiorentina in uno stadio ancora in fase di costruzione. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida!
Queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodo, Sohm, Mandragora, Fagioli, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Pioli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Pablo Marì, Fazzini, Richardson, Viti, Ndour, Fortini, Lamptey, Kouadio, Parisi, Piccoli.
NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Conte
A disposizione: Meret, Ferrante, Gutierrez, Gilmour, Juan Jesus, Neres, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino, Lang.
