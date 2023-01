FIORENTINA-MONZA 0-0, SEGUI IL LIVE DI FV!

13' - Occasione viola! Palo clamoroso di Biraghi direttamente da calcio d'angolo

11' - Biraghi calcia la punizione ma non trova lo specchio a suo avviso per una deviazione avversaria che l'arbitro però non ravvede

10' - Punizione insidiosa guadagnata da Dodo alla destra dell'area di rigore del Monza

6' - Ikoné! Percussione offensiva del francese che si accentra e calcia col mancino andando di poco al di là del secondo palo

5' - Buono spunto di Bianco a centrocampo che poi guadagna un fallo

3' - Occasione per Dodo! Bel passaggio dal limite dell'area di Igor in favore del connazionale che però svirgola e non riesce a impensierire Di Gregorio

2' - Prima parte di gara coi viola a gestire il pallone nella metà campo avversaria alla ricerca di spazi

0' - Si comincia! Calcio d'inizio affidato alla Fiorentina

INIZIO PRIMO TEMPO

18:32 - Le due squadre guadagnano la metà campo per il minuto di silenzio in ricordo di Pelè

18:28 - Mentre suona l'inno della Fiorentina, entrano in campo le compagini. Gigliati in maglia viola e calzoncini bianchi, Monza in tenuta azzurra da trasferta

18:25 - Lo stadio è carico, dalla Curva Fiesole ecco il coro "torneremo grandi ancor..."

18:20 - Di seguito le formazioni ufficiali delle due squadre

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Bianco; Ikoné, Barak, Saponara; Cabral.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Marlon, Caldirola, Izzo; Ciurria, Colpani, Ranocchia, Carlos Augusto; Caprari, Pessina; Mota.

18:15 - Un saluto a tutti i lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Monza, match valido per la ripartenza del campionato di Serie A e segnatamente per la 16^ giornata