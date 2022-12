FIORENTINA-MONACO 1-0: FINE PRIMO TEMPO

--- INTERVALLO ---

45' - FINISCE QUI IL PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-0.

43' - Giallo per Biraghi che scalcia Gelson Martins a centrocampo. Quarto ammonito del match.

39' - Resta a terra Ranieri dopo un colpo subito in area. Negli ultimi minuti partita che non sta offrendo particolari emozioni.

34' - Giallo per Magassa, dribblato secco da Mandragora con una bella giocata.

33' - Miracolo di Terracciano! Il portiere viola riesce a deviare un tiro a botta sicura di Olivera Silva da dentro l'area dopo un maldestro rinvio di Quarta.

28' - Giallo per Quarta che si fa sfuggire il pallone alle spalle e commette fallo da ultimo uomo su Boadu.

27' - Fase di studio del match dopo i primi 20 minuti ad alto ritmo della Fiorentina. Ora le squadre provano la via del possesso palla.

23' - Vola Terracciano su un cross pericoloso da punizione, respinto con i pugni dal portiere viola.

20' - Mandragora! Altra occasione per la Fiorentina con un tiro respinto di Cabral che finisce a Mandragora: il centrocampista ci prova con il destro ma liscia il pallone.

18' - Fuori di un soffio! Punizione di Biraghi che finisce fuori non di molto sopra la porta di Nubel.

17' - Bella sgroppata di Bianco che libera Benassi al limite dell'area. Altro fallo di Badiashile e punizione per la Fiorentina.

14' - GOL DELLA FIORENTINA! HA SEGNATO RANIERI. Schema su calcio di punizione che libera Benassi al tiro, Nubel respinge ma Ranieri è bravo a ribadire in rete. Fiorentina in vantaggio al Franchi.

13' - Giallo per Badiashile che stende in scivolata Cabral, autore di una bella giocata sulla trequarti.

12' - Daland salva sulla linea! Nubel si fa soffiare palla da Benassi, appoggio all'indietro per Bonaventura che mette in mezzo per Mandragora: piattone a botta sicura che il difensore del Monaco riesce a salvare miracolosamente.

9' - Sempre Cabral polemico con l'arbitro per un presunto fallo di mano di Daland. Prontera lo richiama per le troppe proteste.

7' - Fischiato un fallo molto severo a Cabral che era scappato alle spalle di Daland dopo un contatto. Il difensore cade e l'arbitro ferma l'attaccante brasiliano a tu per tu con Nubel, portiere avversario.

5' - Saponara spreca la prima occasione del match, con una bella azione confezionata da Bonaventura e Cabral con un cross di Benassi che finisce sul secondo palo per Saponara: stop e tiro che però finisce fuori da buona posizione.

2' - Prima chiusura della partita ad opera di Martinez Quarta che ferma Martins lanciato verso l'area viola. In queste prima battute sono i francesi a provare ad attaccare.

0' - VIA! SI PARTE! Primo pallone giocato dal Monaco.

15.00 - Il Franchi omaggia Sinisa Mihajlovic con un minuto di raccoglimento prima dell'inizio del match.

14.59 - Entrano in campo in questo momento le due squadre. Esordio con la quarta maglia per la Fiorentina, Monaco in divisa biancorossa.

La Fiorentina comincia a fare sul serio. Al Franchi arriva l'AS Monaco che dopo aver affrontato l'Empoli ieri, oggi si mette alla prova con la Viola, che vuole dare continuità alle vittorie ottenute fin qui in amichevole e proseguire nella preparazione in vista del 4 gennaio e del ritorno in campo in campionato. Italiano cerca indicazioni dal nuovo modulo e soprattutto dall'attacco, che con Cabral e lo Jovic tornato da poco dal Mondiale deve ancora trovare il gol in questo dicembre. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida, restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Quarta, Ranieri, Biraghi; Mandragora, Bianco; Benassi, Bonaventura, Saponara; Cabral. All.: Italiano.

MONACO (4-4-2): Nubel; Aguilar, Badiashile, Daland, Oliveira Silva; Camara, Golovin, Magassa, Ben Seghir; Martins, Boadu. All. Clement.

ARBITRO: Prontera di Bologna.