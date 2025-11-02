Fiorentina-Lecce 0-1, iniziato il secondo tempo del Franchi
65'- Gioco molto spezzettato in questa fase della gara con tanti falli da entrambe le parti.
63'- Prova la Fiorentina a cercare in profondità Piccoli, fa buona guardia la difesa del Lecce.
62'- Colpo di testa da angolo di Kean che termina alto sopra la traversa.
61'- Subito pericoloso Piccoli che fa da sponda al limite dell'area con il petto per Kean la cui conclusione al volo viene deviata in angolo.
60'- Cambio nella Fiorentina, esce Dzeko entra Piccoli.
59'- Conclusione da fuori di Morente bloccata facilmente a terra da Falcone.
58'- Punizione battuta da Berisha che si stampa sulla barriera.
57'- Brutta gestione della palla a metà campo di Dzeko, Lecce che si ripropone in avanti e guadagna una punizione dal limite dell'area.
54'- Ci prova ancora da fuori il Lecce stavolta con Banda. Il destro del giocatore giallorosso è però totalmente fuori misura.
52'- Ancora una palla in area per Kean che non riesce a controllare. L'azione è stata comunque poi fermata per fuorigioco.
50'- Ottima occasione per la Fiorentina. Gudmundsson imbuca di prima in area per Kean che manca il controllo nel momento decisivo e non riesce a calciare a pochi metri da Falcone.
48'- Conclusione da fuori area totalmente fuori misura di Tete Morente.
45'- Inizia la ripresa con un triplice cambio nella Fiorentina. Gudmundsson, Mandragora e Sohm prendono il posto di Nicolussi Caviglia, Fagioli e Ndour.
------- INTERVALLO-------
46'- Termina qui il primo tempo tra Fiorentina e Lecce, decide per ora il match il gol di Berisha.
45'- Ci sarà un minuto di recupero.
44'- Occasione importante anche per il Lecce, sempre da angolo. Berisha trova solo in area di Gaspar che colpisce male di testa e per fortuna dei viola spedisce alto sopra la traversa.
43'- Occasione clamorosa per la Fiorentina. Ranieri in seguito ad un corner si trova il pallone tutto solo sul secondo palo a due passi da Falcone, ma di testa spedisce alto oltre la traversa.
42'- Fallo subito da Fortini, giallo per Danilo Veiga.
41'- Buona chiusura sulla sinsitra difensiva di Pongracic che ferma Morente e subisce anche fallo.
40'- Il traversone del brasiliano viene respinto dalla difesa.
39'- Altra punizione per la Fiorentina, Dodo alla battuta.
39'- Fiorentina che insisite, sponda di testa in area di Dodo a cercare Dzeko, palla che resta li e Ndour che perde tempo e non riesce a concludere.
38'- Occasione Fiorentina, bel traversone dalla sinistra di Fortini e colpo di testa di Dzeko che esce pulito e centrale e viene bloccato da Falcone.
37'- Iniziativa centrale di Nicolussi Caviglia che va in dribbling e si guadagna una punizione in trequarti offensiva.
34'- Brutta gestione del pallone in contropiede di Fortini che perde palla e poi va anche a commettere fallo.
32'- Ci prova Kean, dribbling in area e destro respinto da Flacone. L'arbitro ha poi comunque fermato tutto per fuorigioco.
31'- Gioco ripreso con la Fiorentina che però, per adesso, si sta affidando molto alla palla lunga su Kean.
28'- Gioco fermo per un problema accusato da Comuzzo.
27'- Ancora Lecce, sinistro di Banda bloccato a terra da De Gea.
26'- Lecce che ora prova a spingere, Fiorentina in difficoltà. Destro da fuori smorzato di Ramadani bloccato De Gea.
23'- Gol del Lecce. Ndour perde palla al limite dell'area, la sfera arriva sulla destra a Morente che con un cross trova sul secondo palo Berisha che a due passi da De Gea non sbaglia e la deposita in porta
21'- Fagioli prova con un pallone tagliato a imbeccare l'inserimento in area di rigore di Dodo. La palla però è troppo lunga e finisce sul fondo.
19'- Kean prova a partire in contropiede con una delle sue azioni in solitaria, viene però fermato dalla difesa del Lecce con il pallone che termina tra le braccia di Falcone.
16'- Conclusione di Berisha da punizione che si stampa sul muro viola.
15'- Cartellino giallo per Fagioli.
15'- Brutta palla persa nella propria metà campo da Fagioli che si fa fregare da Morente e nel rimediare concede una punizione dal limite al Lecce.
13'- Contropiede viola guidato da Kean e Ndour. Quest'ultimo servito dal numero venti sbaglia il cross e colpisce in pieno un avversario.
12'- Dopo una decina di minutio di pressione della Fiorentina la partita ora sta provando a condurla il Lecce che ha alzato il baricentro.
10'- Prima uscita offensiva del Lecce con un colpo di testa largo da parte di Tete Morente.
9'- Ottima chiusura difensiva di Dzeko che segue e ferma in angolo Danilo Veiga.
6'- Ancora Fiorentina tentativo di cross dalla sinistra di Dzeko deviato in angolo dalla difesa del Lecce.
2'- Fiorentina partita forte, spunto sulla sinistra di Fortini e conclusione debole in porta bloccata da Falcone.
1'- Subito un'iniziativa di Dodo sulla destra, cross a cercare Kean in area con l'attaccante viola che però non riesce a controllare.
1- Iniziato il match tra Fiorentina e Lecce!
14:56- A breve le squadre usciranno dal tunnel degli spogliatoi. Intanto, queste le formazioni ufficiali:
FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 15 Comuzzo, 6 Ranieri; 2 Dodo, 44 Fagioli, 14 Nicolussi C., 27 Ndour, 29 Fortini; 9 Dzeko, 20 Kean.
A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 23 Kospo, 65 Parisi, 18 Marì, 8 Mandragora, 7 Sohm, 24 Richardson, 22 Fazzini, 10 Gudmundsson, 91 Piccoli.
Allenatore: Pioli.
LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 D. Veiga, 4 Gaspar, 44 T. Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani, 10 Berisha; 19 Banda, 9 Stulic, 7 Tete Morente. A disposizione: 1 Frucht, 32 Samooja, 21 Kouassi, 3 Ndaba, 5 Siebert, 14 Helgason, 77 Kaba, 6 Sala, 93 Maleh, 75 Pierret, 23 Sottil, 50 Pierotti, 22 Camarda, 11 N’Dri. Allenatore: Di Francesco.
La Fiorentina si Stefano Pioli è chiamata a reagire al momento negativo e al penultimo posto in classifica. I viola, acaccia della prima vittoria in campionato sono reduci dalla sconfitta contro l'Inter a San Siro contro l'Inter e oggi affronteranno il Lecce di Di Francesco. Su FirenzeViola.it la diretta testuale con tanto di aggiornamenti e notizie, su Radio FirenzeViola la radiocronaca del match.
