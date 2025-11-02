Live Fiorentina-Lecce 0-0, iniziata la gara del Franchi

vedi letture

6''- Ancora Fiorentina tentativo di cross dalla sinistra di Dzeko deviato in angolo dalla difesa del Lecce.

2'- Fiorentina partita forte, spunto sulla sinistra di Fortini e conclusione debole in porta bloccata da Falcone.

1'- Subito un'iniziativa di Dodo sulla destra, cross a cercare Kean in area con l'attaccante viola che però non riesce a controllare.

1- Iniziato il match tra Fiorentina e Lecce!

14:56- A breve le squadre usciranno dal tunnel degli spogliatoi. Intanto, queste le formazioni ufficiali:

FIORENTINA (3-5-2): 43 De Gea; 5 Pongracic, 15 Comuzzo, 6 Ranieri; 2 Dodo, 44 Fagioli, 14 Nicolussi C., 27 Ndour, 29 Fortini; 9 Dzeko, 20 Kean.

A disposizione: 30 Martinelli, 1 Lezzerini, 60 Kouadio, 23 Kospo, 65 Parisi, 18 Marì, 8 Mandragora, 7 Sohm, 24 Richardson, 22 Fazzini, 10 Gudmundsson, 91 Piccoli.

Allenatore: Pioli.

LECCE (4-3-3): 30 Falcone; 17 D. Veiga, 4 Gaspar, 44 T. Gabriel, 25 Gallo; 29 Coulibaly, 20 Ramadani, 10 Berisha; 19 Banda, 9 Stulic, 7 Tete Morente. A disposizione: 1 Frucht, 32 Samooja, 21 Kouassi, 3 Ndaba, 5 Siebert, 14 Helgason, 77 Kaba, 6 Sala, 93 Maleh, 75 Pierret, 23 Sottil, 50 Pierotti, 22 Camarda, 11 N’Dri. Allenatore: Di Francesco.

La Fiorentina si Stefano Pioli è chiamata a reagire al momento negativo e al penultimo posto in classifica. I viola, acaccia della prima vittoria in campionato sono reduci dalla sconfitta contro l'Inter a San Siro contro l'Inter e oggi affronteranno il Lecce di Di Francesco. Su FirenzeViola.it la diretta testuale con tanto di aggiornamenti e notizie, su Radio FirenzeViola la radiocronaca del match.