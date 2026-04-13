Fiorentina-Lazio, segui la diretta testuale di Firenzeviola.it!
Tutto pronto al Franchi per Fiorentina-Lazio, monday night che chiude la 32esima giornata di Serie A. Punti molto importanti in palio soprattutto per i viola che con 3 punti potrebbero davvero tirare un sospiro di sollievo, meno per i biancocelesti che puntano soprattutto la semifinale di Coppa ma non vorranno mollare. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!
Queste le formazioni ufficiali del match:
FIORENTINA (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Ndour; Harrison, Mandragora, Fabbian, Fazzini; Piccoli. A disposizione: Christensen, Lezzerini, Balbo, Comuzzo, Kospo, Kouadio, Pongracic, Deli, Cianciulli, Braschi, Puzzoli, Solomon.
Allenatore: Paolo Vanoli.
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Cataldi, Pellegrini, Belahyane, Dele-Bashiru, Przyborek, Isaksen, Pedro, Ratkov, Noslin. Allenatore: Maurizio Sarri.
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