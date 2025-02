Live Fiorentina, l'ultimo giorno di mercato: seguilo in diretta con noi

vedi letture

12.50- Richardson lascia il Viola Park dopo l'allenamento.

12.40- Dopo l'uscita di Ismael Kone, ormai in direzione Rennes, come riporta TMW e le10sport, il Marsiglia ha chiesto informazioni al Milan riguardo al centrocampista Isamel Bennacer.

12.20- Ismael Kone, obiettivo di mercato della Fiorentina, a breve sarà un nuovo giocatore del Rennes. L'attuale centrocampista dell'Olympique Marsiglia passerà al club rossoblù con la formula del prestito oneroso (1 milione) e un diritto di riscatto a 14 milioni. Lo riporta Fabrizio Romano

11.30 - Stefanos Tzimas è un giocatore del Brighton. Niente Fiorentina per il classe 2006 che resterà al Norimberga fino alla fine della stagione e poi andrà in Premier League: ora è ufficiale.

11.15 - È fatta per Cristiano Biraghi in prestito con diritto di riscatto al Torino.

11.10 - Christian Kouame è un giocatore dell'Empoli: ora è ufficiale. Clicca qui per il comunicato

11 - Belotti è atterrato questa mattina a Lisbona: l'ex attaccante della Fiorentina è alle visite mediche con il Benfica.

10.40 - Un ex viola potrebbe tornare in Serie A: Sampdoria e Venezia lavorano a uno scambio che potrebbe portare in Laguna Lorenzo Venuti dalla Sampdoria. Percorso inverso lo farebbe Candela.

10.20 - La Gazzetta dello Sport definisce come "clamoroso" il no che Rocco Commisso direbbe al Napoli nel caso tramontasse definitivamente l'affare per Pietro Comuzzo. Leggi qui l'articolo completo

09.50 - La Roma intanto ha chiuso per Victor Nelsson dal Galatasaray in prestito con opzione per il riscatto a titolo definitivo.

09.45 - Secondo quanto riporta Il Mattino, il Napoli non ha affatto mollato Pietro Comuzzo e prepara un'altra offerta per la Fiorentina. Per il giocatore intanto è pronto un contratto fino al 2030 a 2,4 milioni di euro a stagione.

09.30 - Secondo Tuttosport, non è definitivamente tramontata l'ipotesi Tonny Sanabria-Fiorentina. In queste ultime ore di calciomercato l'affare si potrebbe riaprire.

09.10 - Il Torino su Biraghi. Ipotesi a sorpresa per Cristiano Biraghi: secondo quanto riporta Sportitalia, il Torino sarebbe in questo momento il club più vicino all'ormai ex capitano della Fiorentina fuori rosa da dicembre. Il club granata avrebbe messo gli occhi sul terzino mancino e starebbe lavorando per il prestito con diritto di riscatto.

8.38 - Da monitorare anche la situazione Amir Richardson in casa Fiorentina. Ci sono tre strade che la società viola può percorrere oltre alla permanenza a Firenze del calciatore: chiudere uno dei sei prestiti internazionali attualmente in vigore, trovare una cessione a titolo definitivo oppure un prestito in Italia. Clicca qui per i dettagli

08.30 - Si decide la permanenza di Comuzzo. La Fiorentina ha alzato il muro ma il Napoli proverà un ultimo estremo tentativo per portarsi a casa il classe 2005. Clicca qui per i dettagli

08.10 - Occhio a Fagioli. È uno dei nomi caldi di questo ultimo giorno di calciomercato e la Fiorentina ci riproverà. Clicca qui per i dettagli

7.30 - Nel post-partita di Fiorentina-Genoa, Daniele Pradè è stato chiaro: "Noi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. A meno di eccezionali eventi, il 99% del lavoro è stato fatto. Oggi facciamo le firme di Zaniolo e Ndour, che ci vanno a coprire dei ruoli in cui ne avevamo bisogno. In giornata pensiamo di fare anche Kouame che va via, perché ha bisogno di giocare e lo accontentiamo". Resta capire quell'1% cosa potrà significare.

Ultime ore di calciomercato per i club italiani e quindi anche per la Fiorentina che si prepara a un 3 febbraio di fuoco. Accolti nella giornata di ieri Nicolò Zaniolo e Cher Ndour, oggi Pradè e Goretti sono al lavoro per ultimare le trattative già impostate negli scorsi giorni e magari cogliere qualche occasione last-minute: dall'addio di Biraghi al possibile arrivo di Fagioli e Ghilardi, passando per la situazione Valentini e l'ufficialità attesa per l'approdo di Kouame all'Empoli, la società viola ha ancora numerosi affari in sospeso e ci sarà tempo fino alle ore 24 di stasera per portarli a termine. Seguite con Firenzeviola.it l'ultimo giorno di mercato per la Fiorentina con Firenzeviola.it!