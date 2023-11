FIORENTINA-JUVENTUS, SEGUI IL LIVE DI FV!

Fonte: Cronaca a cura di Giacomo A. Galassi, dallo stadio Franchi

0' - SI PARTE! Primo pallone giocato dalla Fiorentina.

20.45 - Squadre che prendono il possesso del campo in questo momento. Divisa viola per la Fiorentina, bianca a strisce rosa per la Juventus.

In un'atmosfera surreale con parte della Curva Fiesole ancora a Campi Bisenzio e dintorni a spalare il fango, Fiorentina e Juventus scendono in campo per una partita molto importante per la Serie A. Da una parte la squadra di Italiano reduce da due sconfitte dopo un grande inizio di stagione, dall'altra i bianconeri di Allegri che volano e vogliono tenere il passo dell'Inter prima. Lo stadio offrirà comunque una cornice di pubblico di tutto rispetto con la curiosità di capire come si svolgerà la gara. Segui con Firenzeviola.it tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano, Parisi, Quarta, Ranieri, Biraghi, Arthur, Mandragora, Nico Gonzalez, Barak, Kouame, Beltran.

JUVENTUS (3-5-2): Szczęsny; Gatti, Bremer, Rugani; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Kean.