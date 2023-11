FIORENTINA-JUVENTUS È GIÀ INIZIATA: LA CARICA DEI DUEMILA E DUE NOVITÀ DALL'ALLENAMENTO

Fonte: dal Viola Park

Tutti insieme, per ripartire dopo due delusioni cocenti in campionato. Il tifo viola si schiera dalla parte di Vincenzo Italiano ed i suoi e risponde presente in occasione del primo allenamento a porte aperte nella storia del Viola Park: circa duemila i tifosi che hanno sfruttato il mercoledì di festa per osservare da vicino il lavoro sul campo dei viola. Tante famiglie con bambini, con i più piccoli che sono stati protagonisti anche di una gita extra insieme al dg Barone nel dietro le quinte della struttura di Bagno a Ripoli. Una giornata in cui i viola hanno fatto il carico di energie positive.

Sul campo invece: la buona notizia riguarda lo stato di forma di Yerry Mina; il centrale colombiano, ancora zero minuti nelle gambe da quando è arrivato a Firenze, sembra aver superato completamente il problema al flessore patito un mese e mezzo fa in nazionale e nella seduta di oggi ha mostrato in anteprima ai tifosi fiorentini tutta la sua esuberanza fisica ma non solo, mettendosi in mostra anche in proiezioni offensive; Italiano prende appunti e studia per lui un ruolo da vice-Quarta, ovvero difensore d'assalto. L'unica nube sul bel pomeriggio al Viola Park è rappresentata dalle condizioni di Fabiano Parisi, accomodatosi in panchina dopo pochi minuti di allenamento per una botta subita. Qualche istante di apprensione prima che la società rassicurasse sulle condizioni dell'ex Empoli: uscita precauzionale per il terzino, che non sembra possa quindi essere in dubbio per il match contro la Juventus.

Già, la Juventus, chiodo fisso anche dei duemila presenti oggi: cori contro i due grandi ex, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, e sfottò goliardico per Nicolò Fagioli. Poi, a fine allenamento, il cuore caldo del tifo viola ha chiamato a raccolta la squadra: un breve discorso in cui gli ultras hanno tenuto a sottolineare la fiducia totale nel gruppo e nel lavoro di Italiano, archiviando i due stop contro Empoli e Lazio come incidenti di percorso. Infine, la carica verso domenica, col consueto "chi non salta bianconero è". Fiorentina-Juventus è già iniziata.