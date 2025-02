Live Fiorentina, inizia l'ultimo giorno di mercato: seguilo in diretta con noi

8.38 - Da monitorare anche la situazione Amir Richardson in casa Fiorentina. Ci sono tre strade che la società viola può percorrere oltre alla permanenza a Firenze del calciatore: chiudere uno dei sei prestiti internazionali attualmente in vigore, trovare una cessione a titolo definitivo oppure un prestito in Italia. Clicca qui per i dettagli

08.30 - Si decide la permanenza di Comuzzo. La Fiorentina ha alzato il muro ma il Napoli proverà un ultimo estremo tentativo per portarsi a casa il classe 2005. Clicca qui per i dettagli

08.10 - Occhio a Fagioli. È uno dei nomi caldi di questo ultimo giorno di calciomercato e la Fiorentina ci riproverà. Clicca qui per i dettagli

7.30 - Nel post-partita di Fiorentina-Genoa, Daniele Pradè è stato chiaro: "Noi abbiamo già fatto quello che dovevamo fare. A meno di eccezionali eventi, il 99% del lavoro è stato fatto. Oggi facciamo le firme di Zaniolo e Ndour, che ci vanno a coprire dei ruoli in cui ne avevamo bisogno. In giornata pensiamo di fare anche Kouame che va via, perché ha bisogno di giocare e lo accontentiamo". Resta capire quell'1% cosa potrà significare.

Ultime ore di calciomercato per i club italiani e quindi anche per la Fiorentina che si prepara a un 3 febbraio di fuoco. Accolti nella giornata di ieri Nicolò Zaniolo e Cher Ndour, oggi Pradè e Goretti sono al lavoro per ultimare le trattative già impostate negli scorsi giorni e magari cogliere qualche occasione last-minute: dall'addio di Biraghi al possibile arrivo di Fagioli e Ghilardi, passando per la situazione Valentini e l'ufficialità attesa per l'approdo di Kouame all'Empoli, la società viola ha ancora numerosi affari in sospeso e ci sarà tempo fino alle ore 24 di stasera per portarli a termine. Seguite con Firenzeviola.it l'ultimo giorno di mercato per la Fiorentina con Firenzeviola.it!