FIORENTINA, IL DIFENSORE ARRIVA DALL'ARGENTINA. ECCO MATIAS MORENO

Da un argentino a un argentino. Se non è riuscita a trovare la soluzione per convincere il Boca Juniors a lasciare partire subito Nicolas Valentini, che comunque sarà viola da gennaio, la Fiorentina ha trovato la quadra per portare a Firenze Matias Moreno. Sarà proprio il classe 2003 proveniente dal Belgrano il nuovo difensore viola. L'accordo tra la società gigliata e il club di Cordoba è stato trovato, come riportato dalla nostra redazione (QUI l'articolo completo), sulla base di una proposta da 5 milioni più una percentuale sulla futura rivendita. Per il giovane centrale sudamericano invece pronto un contratto di 5 anni.

DIFESA A TRE E DIFESA A QUATTRO: LA POSIZIONE DI MORENO

Cresciuto nelle giovanili del Belgrano, Matias Moreno è arrivato fino alla prima squadra della formazione Celeste. Con Los Piratas il classe 2003 ha disputato in tutto 36 partite giocando come centrale di destra in una difesa a quattro e come braccetto, sempre di destra, in un sistema a tre. Nella stagione 2022-2023 il difensore di Cordoba ha esordito con la prima squadra del Belgrano giocando 10 partite tra campionato e coppe. Sotto la guida dell'allenatore Guillermo Farrè Moreno viene collocato spesso come centrale in una difesa a 4.

In questa stagione invece, 2023-2024, il difensore argentino ha disputato 26 incontri. Da metà aprile il nuovo allenatore dei sudamericani Juan Cruz Real, che ha preso il posto di Ferrè in panchina dal 25 marzo, ha deciso di cambiare modulo impostando il suo reparto arretrato con un sistema a 3. In questo schema Moreno, essendo di piede destro, si posiziona come interno di destra. Anche ieri, nell'ultimo match giocato con la casacca del Belgrano, ha giocato come braccetto per tutti e 90 i minuti del match.

NELLA FIORENTINA DI PALLADINO

Proprio questa, se Palladino continuerà con il suo 3-4-2-1, sarà la posizione che potrebbe occupare a Firenze. Rispetto a Martinez Quarta, che al momento è il titolare gigliato in quella posizione, Moreno ha una minor propensione a seguire l'azione in fase offensiva. Il centrale classe 2003 infatti con la maglia neroceleste del Belgrano non è mai andato in rete, mettendo a referto solo un assist nel pareggio dei Pirati contro la Platense del 15 febbraio scorso. Oltre ad essere un difensore giovane e di prospettiva Moreno può portare anche grande fisicità alla retroguardia viola essendo alto 193 cm. Il difensore sudamericano tra le sue caratteristiche annovera grandi abilità nel gioco aereo e in marcatura e può tornare utile alla formazione di Palladino sulle palle inattive.