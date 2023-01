FIORENTINA SUPER-SUB : DALLA PANCHINA SOLO IL NAPOLI MEGLIO DEI VIOLA

Non brillante ma vincente: la Fiorentina che si è imposta per 2-1 nella gara di sabato contro il Sassuolo non ha certo rubato l'occhio per quanto espresso, ma è riuscita a conquistare tre punti fondamentali grazie ad un'arma che sembra ormai appartenere alla faretra di Vincenzo Italiano: le sostituzioni. Il 2-1 contro i neroverdi è griffato Riccardo Saponara e Nicolas Gonzalez, due subentrati nella ripresa per due reti che fanno salire ad 8 il numero di marcature portate in questa stagione dai sostituti. Solo il Napoli (con 9 gol dalla panchina) ha segnato di più coi sostituti. Inoltre, coi tre punti di sabato i viola sono la squadra che ha guadagnato più punti (9) grazie alle reti propriziate dai cambi.

Dalla panchina Italiano pesca spesso e volentieri bene: dal rocambolesco gol di Mandragora alla prima con la Cremonese, passando per le marcature di Nico col Verona per arrivare al match col Sassuolo, i numeri dimostrano che il tecnico viola sa trarre profitto dai cambi a partita in corso. Un dato che va in controtendenza rispetto alle recenti critiche piovute su Italiano, accusato -soprattutto al termine del pari di mercoledì scorso contro il Monza- di aver utilizzato male ed in maniera tardiva le sostituzioni.

Per dirla all'inglese, il "super-sub" viola per eccellenza è Riccardo Saponara, che oltre al gol (il primo in campionato) di ieri, da subentrato ha fornito anche due assist in questa stagione. Il numero otto, che da titolare spesso non riesce ad incidere allo stesso modo, sembra rappresentare al meglio la carta jolly per cambiare le partite. Saponara ha sbloccato il match ad inizio ripresa ed ha impennato la qualità della manovra viola, Nico invece, dopo l'1-1 di Berardi, ha dato la scossa nel finale e segnato su rigore il gol vittoria. Due reti che arrivano dal mazzo delle riserve, in attesa che (forse) il mercato possa regalare altre carte da pescare per Italiano