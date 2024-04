FIORENTINA-GENOA 1-1, SEGUI IL LIVE DI FV!

Fonte: cronaca a cura del nostro inviato al Franchi, Niccolò Santi

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

FINE SECONDO TEMPO

94' - Fallo su Kouame: ammonito Bani

92' - Ammonito Ranieri per proteste nei confronti del direttore di gara

90' - L'arbitro concede sei minuti di recupero

89' - La Fiorentina cerca con tutte le forze il vantaggio: è arrembaggio viola

86' - Tocco sospetto di braccio su Haps in area di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire

83' - La Fiorentina sostituisce Bonaventura con Milenkovic

81' - BONAVENTURA! Il centrocampista raccoglie l'assist di Kouame in area e calcia potente: il pallone prende un giro strano uscendo di poco oltre il secondo palo

78' - Cambio per il Genoa: esce l'ex viola Badelj, tra gli applausi del pubblico, ed entra Strootman

77' - Palleggio nella metà campo genoana per la Fiorentina, che prova a cercare gli spazi giusti per far male alla squadra ligure

75' - KOUAME! L'ivoriano riceve in area e devia con il tacco: conclusione di poco fuori

74' - Quarta ci prova di testa su traversone di Gonzalez: palla respinta in angolo

72' - CHECK DEL VAR E RIGORE REVOCATO!

69' - ALTRO RIGORE PER IL GENOA! Kayode cintura Retegui e l'arbitro fischia indicando il dischetto

68' - Cavalcata di Spence sulla fascia che viene contenuto in angolo da un ottimo ripiegamento di Gonzalez

66' - MANDRAGORA! Punizione potente e precisa del centrocampista che accarezza la traversa

64' - Bonaventura entra in area di sfondamento e mente dentro con il mancino: Martinez fa sua la sfera

62' - Ammonito Spence dopo il fallo ai danni di Gonzalez sulla fascia

60' - Tre cambi anche per il Genoa: fuori Sabelli, Martin ed Eukuban, dentro Spence, Haps e Retegui

57' - Mandragora cerca Kouame che viene steso sulla trequarti avversaria. Calcio di punizione per la Fiorentina

54' - Triplo cambio per la Fiorentina: dentro Gonzalez, Mandragora e Kouame, fuori Sottil, Belotti e Beltran

53' - GOOOOOOLLLLLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLL!!!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLL!!!!!!!! IKONEEEEEEEE!!!!!!! E adesso è buono! Duncan crossa con il mancino trovando la deviazione vincente, di testa, dell'ex Lille! Il risultato è di 1-1

52' - Azione insistita della Fiorentina con Belotti che finisce a terra al limite dell'area ma l'arbtro dà vantaggio: Sottil prova ad approfittarne calciando però sulla barriera avversaria

49' - Punizione battuta da Gudmundsson, Belotti devia in fallo laterale ma l'arbitro ha una svista e assegna rimessa per la Fiorentina

47' - Servito Belotti in contropiede, ma il controllo dell'attaccante è sballato: palla fuori

45' - Si riparte! Un cambio per la Fiorentina: dentro Arthur, fuori Duncan

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro concede tre minuti di recupero

44' - Cambio forzato per il Genoa: fuori Junior Messias, dentro Thorsby

41' - GOL DI GUDMUNDSSON! Rigore perfetto del numero 11 che spiazza Terracciano: Genoa in vantaggio per 1-0 sulla Fiorentina

39' - RIGORE PER IL GENOA! Messias steso in area da Parisi sugli sviluppi di un'azione rossoblù

37' - Sottil cerca il fondo e fa partire il traversone: sfera rimpallata in angolo

35' - Percussione offensiva della Fiorentina che si conclude con un cross dalla trequarti di Kayode totalmente sballato. Rimessa dal fondo per il Genoa

34' - Adesso il ritmo della partita è leggermente sceso

32' - De Winter trattiene Sottil sulla fascia: fallo in favore dei viola

30' - Ci riprova Belotti su calcio d'angolo di Duncan: il numero 20 sfrutta un rimpallo per calciare verso la porta e trova la deviazione avversaria in angolo

28' - Belotti stande Sabelli a centrocampo, fallo per il Genoa

26' - ATTENZIONE, RETE ANNULLATA DAL VAR! C'era posizione di fuorigioco da parte del Gallo. Si riparte da 0-0

25' - GOOOOOOOOOLLLLLLLL!!!!! GOOOOLLLL!!!!!!! GOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!!!!!!!! BEEEELOOOOOTTTTIIIIIIII!!!!!!!!!! Beltran serve in area Belotti che scarica in rete! È 1-0

23' - Sbracciata di Belotti su Bani, difensore del Genoa a terra con le mani sul volto

21' - EKUBAN! Dormita colossale della difesa gigliata, tutto libero l'attaccante del Grifone però non inquadra nemmeno la porta. Che spreco

20' - La Fiorentina quando riparte dà l'idea di poter fare male con estrema semplicità, Genoa che deve prendere meglio le misure in fase di non possesso

17' - BELTRAN! Primo tiro davvero pericoloso della Fiorentina: l'argentino, servito sulla linea della lunetta dell'area avversaria, calcia con il destro a giro e accarezza il secondo palo

14' - Eukuban ci prova dalla distanza con il mancino potente, ma la conclusione è alta

11' - Che rischio per la Fiorentina, con Gudmundsson che entra in area e scarica per Messias sul quale Ranieri prova l'anticipo: l'assist è lungo e la sfera finisce tra le braccia di Terracciano

9' - Lo stadio alza i decibile: grande partecipazione anche del pubblico genoano nel settore ospiti

6' - Conclusione debole di Ikone da fuori area: il francese carica il mancino ma Martinez para facile

4' - Belotti ci prova subito di testa su suggerimento di Sottil: la palla finisce però alta sopra la traversa

2' - Fase iniziale con squadre lunghe e possesso diffuso

0' - Si comincia! Primo pallone della partita affidato al Genoa

INIZIO PRIMO TEMPO

18:32 - Lo stadio osserva un minuto di silenzio in memoria di Mattia Giani, calciatore scomparso stamani dopo essere stato colpito da un infarto ieri pomeriggio durante Lanciotto Campi-Castelfiorentino

18:27 - Al Franchi suona l'inno della Fiorentina: le squadre si posizionano al centro del campo per ascoltare anche l'inno della Serie A

18:23 - Ricapitoliamo le formazioni ufficiali della sfida

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Bonaventura; Ikone, Beltran, Sottil; Belotti.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Martin, Sabelli; Badelj, Messias, Frendrup; Ekuban, Gudmundsson.

18:17 - Giro di campo per la Fiorentina Primavera che viene omaggiata dal pubblico dopo aver vinto la sua ottava Coppa Italia due settimane fa contro il Torino

18:15 - Un saluto a tutti voi e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Genoa, gara valida per la 32esima giornata di campionato. Il fischio d'inizio è in programma fra un quarto d'ora, alle 18:30