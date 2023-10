FIORENTINA-EMPOLI: LA PARTITA NELLA PARTITA

FirenzeViola.it

Lunedì alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze andrà in scena il derby toscano Fiorentina-Empoli. Questo non è un match come tutti gli altri, oltre che per i tifosi anche per alcuni giocatori. Le due società infatti nel corso degli anni hanno portato a termine varie operazioni di mercato e la partita tra Fiorentina ed Empoli infatti è stata sempre la gara tra gli ex. Lunedì saranno ben due gli ex ed entrambi con la maglia gigliata: Pietro Terracciano e Fabiano Parisi.

Il numero 1 viola è arrivato a Firenze il 7 luglio 2019 per un prezzo di soli 800 mila euro in coppia con Bartłomiej Drągowski. Nonostante fosse proprio il polacco destinato a proteggere i pali della Fiorentina, Terracciano partita dopo partita si è guadagnato il posto spodestando proprio il compagno di reparto, in seguito venduto allo Spezia. Terracciano successivamente si è confermato anche la passata stagione quando la società di Rocco Commisso ha acquistato Pierluigi Gollini, ma anche in questo caso Vincenzo Italiano ha preferito il portiere di San Felice a Cancello. Quest'anno la Fiorentina ha comprato Oliver Christensen, classe '99 appena retrocesso con l'Herta Berlino. Accusato di essere poco determinante negli anni passati, questa stagione Terracciano si è superato mettendo in pratica prestazioni di livello come quella di due domeniche fa contro il Napoli. Anche quest'anno quindi il portiere titolare sarà lui. Come disse Agatha Christie "Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova". Terracciano sicuramente vorrà fare bella figura contro la sua ex squadra sia, per mantenere la titolarità, sia per dimostrare alla società del presidente Corsi che lasciarlo andare a poco meno di un milione è stato un errore.

Fabiano Parisi, dopo esser cresciuto nel settore giovanile del Benevento, è arrivato all'Empoli dove si è messo subito in mostra. Durante la sua permanenza in azzurro, il terzino classe 2000 ha bruciato le tappe attirando l'attenzione di tanti club, tra cui la Fiorentina. Lo staff di Rocco Commisso è stato il più veloce ad arrivare sul giocatore e con circa 10 milioni di euro si è assicurato il calciatore. Così il 14 luglio 2023 Fabiano Parisi diventa ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Inizialmente ci sono state tante domande sul suo conto, soprattutto sul ruolo che avrebbe dovuto occupare, dato che, nella sua stessa fascia c'è capitan Biraghi. Il giovane però non si è lasciato trascinare dalle emozioni e ha iniziato a lavorare come ha sempre fatto. Adesso ad appena tre mesi dal suo arrivo non solo è il titolare ma è diventato indispensabile negli schemi di Vincenzo Italiano: un giocatore di cui si sente la mancanza quando non c'è. Lunedì per Parisi non sarà una partita come le altre. I tre anni all'Empoli sono stati per lui una tappa fondamentale per la sua crescita personale, ma vuole dimostrare ai suoi ex compagni che può arrivare ancora più in alto e giocare in squadre sempre più importanti.