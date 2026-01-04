Fiorentina-Cremonese, a breve il fischio d'inizio al Franchi!
FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Fagioli, Mandragora, Ndour, Parisi, Gudmundsson; Piccoli.
A disposizione: Lezzerini, Martinelli, Sohm, Nicolussi Caviglia, Mari, Solomon, Kean, Gosens, Kospo, Viti, Fortini, Kouadio, Kouame.
Allenatore: Vanoli.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Folino; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vardy, Bonazzoli.
A disposizione: Silvestri, Sava, Ceccherini, Faye, Zerbin, Bianchetti, Valoti, Floriani Mussolini, Grassi, Lordkipanidze, Johnsen, Moumbagna, Vazquez, Sanabria.
Allenatore: Nicola.
È la prima gara del 2026 per la Fiorentina, che dopo la sconfitta contro il Parma al Tardini, torna a giocare al Franchi, davanti ai suoi tifosi, la dove è arrivato l'unico successo in Serie A del club gigliato. I viola, guidati in panchina da Paolo Vanoli, vanno alla ricerca di una vittoria che permetterebbe alla squadra gigliata di accorciare in modo importante sulle dirette concorrenti per la salvezza e di guardare con più fiducia al proseguo del campionato, in attesa di novità dal mercato.
