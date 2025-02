Live Fiorentina-Como 0-0, si parte: fischio d'inizio al Franchi, subito palla-gol per Zaniolo

7' - Alla fine è Zaniolo che gioca come punta, mentre Beltran agisce da esterno sinistro.

5' - Ci riprova ancora Zaniolo! L'ex Atalanta da destra rientra sul mancino e calcia ma Butez blocca senza troppi problemi.

4' - Gosens! Altra occasione per la Fiorentina, stavolta sui piedi del terzino. Gran palla di Mandragora per il taglio di Gosens che controlla e calcia ma arriva la respinta in uscita di Butez.

1' - Zaniolo! Dopo 13 secondi appena, palla gol per la Fiorentina sui piedi di Zaniolo. Dal limite dall'area con il mancino, il tiro finisce alto.

1' - Si parte al Franchi, prima battuta alla Fiorentina.

12:25 - Squadre che stanno scendendo in questo momento sul terreno di gioco.

12:20 - Fra dieci minuti si comincia.

Fiorentina e Como si sfidano per la 25esima giornata di Serie A al Franchi. Una partita molto importante per le due squadre che vorrebbero i 3 punti per inseguire i rispettivi obiettivi: la squadra di Palladino per restare attaccata al treno che porta all'Europa, quella di Fabregas invece per mettere in cascina punti fondamentali per la salvezza, obiettivo complicatosi dopo gli ultimi risultati. Queste le formazioni scelte dai due allenatori:

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Pongracic, L.Ranieri, Gosens; Mandragora, Cataldi; Zaniolo, Fagioli, Folorunsho; Beltran. Allenatore Palladino.

A disposizione: Caprini, Colpani, Comuzzo, Gudmundsson, Martinelli, Pablo Marì, Moreno, Ndour, Parisi, Richardson, Terracciano.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Goldaniga, Dossena, Valle; Perrone, Caqueret; Strefezza, Nico Paz, Da Cunha; Diao. Allenatore: Cesc Fabregas.

A disposizione: Vigorito, Reina, Kempf, Iovine, Cutrone, Douvikas, Jack, Ikoné, Engelhardt, Braunoder, Lesjak.