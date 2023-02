FIORENTINA-BOLOGNA E L'INIZIO DI UN FEBBRAIO RICCO DI CONTENUTI

"Siamo in ritardo purtroppo, ma c'è ancora speranza. Se dovessimo continuare ad esprimerci così possiamo recuperare punti e posizioni, nulla è compromesso. Abbiamo questo ottavo/settimo posto da raggiungere". Parole pronunciate da Vincenzo Italiano alla vigilia della gara contro il Bologna. Una sfida che ad oggi, per diverse ragioni, pare essere uno scontro diretto con vista Europa. Attualmente, infatti, la classifica recita: Udinese settima a quota 29, poi Torino a 27, felsinei a 26 e più indietro i viola a 24.

Preso atto delle dichiarazioni sopracitate del tecnico della Fiorentina, la partita di domani assume quindi una discreta importanza. Per i viola può voler dire, come già detto, accorciare la classifica sui piazzamenti europei mangiando punti sulle dirette concorrenti, specie se si considera che tre ore prima del match del Franchi, allo stadio Olimpico Grande Torino si sfideranno proprio granata e Udinese, in una domenica che quindi mescolerà (forse) la classifica per l’obiettivo dichiarato dallo stesso Italiano nel pomeriggio di oggi.

Per i viola però, una ipotetica vittoria domani significherebbe anche dare un’ulteriore iniezione di fiducia alla squadra dopo quella già ottenuta mercoledì sera, e anche tenere a distanza un’avversaria che, la settimana successiva, affronterà i viola in un altro scontro diretto: la Juventus. I bianconeri infatti, vogliosi di scalare la classifica dopo la penalizzazione, sono dietro alla Fiorentina di un solo punto ed affronteranno gli uomini di Italiano nella successiva gara di campionato, anch’essa tra due squadre quasi appaiate in classifica ma soprattutto, in particolar modo a Firenze, una partita non come tutte le altre.

Infine, dopo l’impegno con la squadra di Allegri, arriverà il doppio confronto di Conference League contro il Braga, nel giro di una settimana che porterà poi alla fine di un febbraio assai ricco di contenuti e dal quale passerà molto della stagione della Fiorentina. Italiano ha parlato e ribadito ancora una volta l’obiettivo fissato in campionato, ora parlerà il campo: si inizia domani, ore 18, con Fiorentina-Bologna.