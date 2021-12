FIORENTINA-BENEVENTO 2-1, SEGUI IL LIVE DI FV!

67' - Doppio cambio per la Fiorentina: esce Callejon ed entra Gonzalez; fuori Benassi, dentro Duncan

66' - Fallo di Amrabat in attacco, si riparrte da punizione per gli avversari tra le polemiche per un intervento dubbio in precedenza dei giallorossi

64' - Calò! Tiro insidiosissimo del giocatore del Benevento, che raccoglie l'assist di Di Serio trovando, però, i guantoni di Rosati

62' - Errore di Amrabat in fase offensiva: il marocchino prova ad imbucare in area ma consegna di fatto la palla agli avversari

60' - La Fiorentina fa possesso e prova a cercare spazi, il Benevento resta coperto

56' - Sottil pericoloso! Assist di Callejon per il numero 33 che lascia partire un destro potente dal lato sinistro dell'area di Manfredini, che respinge

55' - Doppio cambio per il Benevento: Sau per Di Serio e Brignola per Improta

54' - Igor di potenza prova a liberarsi di Glik in area avversaria, ma il difensore giallorosso tiene botta

51' - GOL DEL BENEVENTO! MONCINI! Il giocatore classe '96 fa tornare il Benevento in partita sfruttando in scivolata un cross basso di Sau dalla destra! 2-1

49' - Benassi! Il centrocampista viola, che sta giocando una buona partita fin qui, ha provato a sfruttare il cross di Maleh mancando di poco l'impatto con la sfera

46' - GOOOOOOLLL!!! GOOOLLLLLL!!!!!! SOTTIL!!! Cross di Benassi, colpo di testa di Sottil respinto da Manfredini e successiva ribattuta dell'attaccante viola in rete! È 2-0 per la Fiorentina!

45' - Si riparte: il primo tocco stavolta è del Benevento, che nel frattempo ha inserito Ionita per Tello

INIZIO SECONDO TEMPO

-----------------------------------------------------------

FINE PRIMO TEMPO

45' - L'arbitro non concede minuti di recupero

43' - Moncini! L'attaccante giallorosso sfugge a Venuti e taglia verso l'area di rigore: respinta di piede da parte di Rosati

41' - Azione dei viola, con Maleh che tocca all'indietro verso Amrabat: la sua conclusione termina in curva ma c'è una scorrettezza di Milenkovic, punizione per il Benevento

38' - Kokorin pericoloso! Imbucata di Benassi per il centravanti russo, che prova col destro a trafiggere Manfredini il quale però si fa trovare pronto sulla respinta

36' - Glik! Colpo di testa insidioso del giocatore del Benevento: Rosati attento

34' - Milenkovic! Il difensore viola ci riprova di testa su calcio d'angolo di Terzic: la conclusione finisce fuori di poco

33' - Sempre Tello cerca qualche spunto offensivo dalla fascia, ma trova la copertura di Terzic

30' - Grande cavalcata di Sottil dalla fascia a sinistra: il numero 33 prova a far partire un cross basso in area per Kokorin, che però parte troppo in anticipo e non intercetta la sfera

28' - Fallo di igor su Tello a centrocampo. Si riparte da calcio di punizione per il Benevento

25' - La Fiorentina ora fa possesso palla e gestisce il gioco cercando spazi

22' - Maleh! Il centrocampista lascia partire un mancino potente da fuori area: Manfredini devia in angolo

20' - Elia prova a rispondere ai viola! Imbucata di Sau per il numero 7 che mette in difficoltà Rosati

18' - GOOOOOOLLLLLL!!!!! MILENKOVIC!!! Angolo di Callejon: tentativo di Igor che finisce sulla testa di Milenkovic il quale insacca a pochi passi dalla porta!! Fiorentina in vantaggio 1-0|!

17' - Callejon tenta il cross, palla in angolo

15' - Terzic prova a inserirsi in area avversaria con un guizzo da sinistra ma la palla, pur di poco, finisce fuori. Rimessa per il Benevento

13' - Al Franchi è il momento di ricordare il capitano Davide Astori: lungo applauso del pubblico dagli spalti

11' - Azione corale della squadra di Vincenzo Italiano che vede coinvolto anche Kokorin ma che culmina con un traversone intercettato da Manfredini

9' - Terzic tenta il sinistro potente dal limite dell'area, ma trova la respinta degli avversari. Ora il pressing offensivo della Fiorentina aumenta d'intensità

7' - Tello! Ancora il numero 8 campano pericoloso con un tiro dal lato: la sfera finisce di poco oltre il secondo palo

5' - Percussione offensiva del Benevento che prova con Tello a trafiggere la retroguardia gigliata, ma Milenkovic copre

2' - Sottil tenta il tiro dal limite dell'area dopo aver raccolto il traversone da calcio d'angolo di Callejon: muro della divesa avversaria

1' - Viola già all'attacco: Callejon scarica per Venuti che lascia partire il cross, che però finisce tra le braccia di Manfredini

0' - Ecco il fischio d'inizio, Fiorentina in possesso

INIZIO PRIMO TEMPO

21:00 - Ci siamo, le formazioni salgono sul terreno di gioco. Fiorentina in completo viola, Benevento in divisa bianca da trasferta

20:57 - Ecco l'inno della Fiorentina, a breve è atteso l'ingresso in campo delle due squadre

20:50 - Di seguito le formazioni ufficiali della partita

Fiorentina (4-3-3): Rosati; Venuti, Milenkovic, Igor, Terzic; Benassi, Amrabat, Maleh; Callejon, Kokorin, Sottil. All. Italiano.

Benevento (4-3-3): Manfredini, Acampora, Calò, Elia, Tello, Vogliacco, Glik (C), Moncini, Sau, Masciangelo, Brignola. All. Caserta.

20:45 - Un saluto ai lettori di FirenzeViola.it e bentrovati alla diretta testuale di Fiorentina-Benevento, gara valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Il fischio d'inizio è in programma alle ore 21:00