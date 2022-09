FINALMENTE NICO! L'ARGENTINO SI ALLENA IN GRUPPO PER TORNARE DECISIVO

A Firenze finalmente si respira aria di buone notizie, anche se solo parzialmente. Oggi Nico Gonzalez si è allenato regolarmente in gruppo, facendo ben sperare il popolo a tinte viola su una sua guarigione totale dal fastidio al tallone che lo sta tenendo ai box dal match di andata contro il Twente. Oltre al "caso Nico", si hanno finalmente notizie più precise sull'infortunio che ha costretto Milenkovic a lasciare il campo precocemente contro la Juventus. I viola possono sorridere, la Fiorentina ha fatto sapere che si tratta di una lesione di basso grado all’addutore breve della coscia destra, con l'obiettivo di riaverlo in campo già dopo la sosta per le nazionali.

Tornando a parlare dell'esterno argentino, il suo ritorno può essere determinante viste le difficoltà in zona gol della squadra di Vincenzo Italiano nelle ultime settimane. Sono 0 le presenze da titolare dell'ex Stoccarda in questo campionato, entrato così a far parte della ristrettisima cerchia dei giocatori ancora mai partiti negli 11 di mister Italiano. Esclusa la prima giornata contro la Cremonese, è solamente uno il gol segnato dalla Fiorentina nelle successive 4 partite di Serie A, realizzato da Kouame sabato contro la Juventus.

Nico Gonzalez è un giocatore determinante per il sistema di gioco dei viola, grazie alla sua pericolosità in 1 vs 1 e le reti che ha iniziato a garantire nel finale della scorsa stagione, infatti sono 7 i gol e altrettanti gli assist realizzati dal numero 22 del club di Viale Fanti. Il suo ritorno in campo dal 1' minuto può essere vitale per garantire maggiore energia e imprevedibilità all'attacco della Fiorentina, ciò che è mancato nelle ultime settimane