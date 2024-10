FINALMENTE EL FLACO. PRIMI GOL VIOLA E UNA NUOVA FIDUCIA PER COLPANI

FirenzeViola.it

Pomeriggio trionfale quello di ieri per la Fiorentina. I gigliati al Via del Mare hanno battuto 6-0 il Lecce dominando il match in lungo e in largo nel corso dei 90 minuti di gioco. Tre punti, sei gol, porta inviolata, se non fosse per i problemi fisici di Gudmundsson e Kean (QUI il report medico) non ci sarebbero note stonate per la formazione di Palladino. Rimanendo però sulle notizie positive, una su tutte si chiama Andrea Colpani.

GOL E ASSIST, I NUMERI DI COLPANI A LECCE

Dopo 10 gare disputate finalmente si è sbloccato El Flaco. L'ex Monza, voluto fortemente in estate da Palladino, dopo qualche difficoltà di ambientamento nella nuova squadra e il palo colpito contro la Lazio, ieri è riuscito a trovare la via del gol per la prima volta da quando veste la casacca gigliata. Due reti, bellissima la girata al volo in occasione del raddoppio personale, un assist, per la rete del definitivo 0-6 di Parisi, e tante buone cose per il trequartista bresciano.

Il numero 23 gigliato è stato il calciatore, tra i 32 scesi in campo considerando titolari e subentrati, che ha effettuato più tiri (5) e che, insieme a Kean, ha colpito più volte la porta (3). Oltre ad essere stato determinante in fase offensiva con 25 passaggi riusciti sulla trequarti (nessuno come lui), Colpani ha dimostrato la sua utilità anche in fase di non possesso. L'ex Monza infatti è stato il giocatore viola ad aver recuperato più palloni, 7, insieme a Dodo.

FIDUCIA PER IL FUTURO

"Sono contento per la doppietta e per essermi sbloccato, ne avevo bisogno sia per una questione di fiducia che per una questione realizzativa". Si è espresso così Colpani ai microfoni di DAZN (QUI l'intervento completo) nel post gara di Lecce. Sbloccarsi per il trequartista lombardo era fondamentale per acquisire fiducia dopo un inizio di stagione difficoltoso. Adesso potrà dimostrare tutte le sue qualità come fatto nella scorsa stagione, in modo particolare nel girone d'andata, a Monza.

E nel prossimo futuro la Fiorentina di qualità in fase offensiva ne avrà bisogno considerando il risentimento muscolare alla coscia destra occorso a Gudmundsson. A livello di posizione in campo il posto del numero 10 dovrebbe prenderlo Beltran, ma toccherà anche ai vari Kean, il cui problema fisico sembra meno grave rispetto a quello dell'islandese, Colpani, Bove prendersi sulle spalle la manovra d'attacco dei viola. Se fino alla sosta sembrava non essere ancora pronto, da ieri, con due gol, un assist e tanta fiducia in più, anche Colpani si candida ad essere un protagonista assoluto della stagione viola.