FASE DI STUDIO

C’è chi si giocherà molto a Moena, leggere in particolare alla voce Callejon, chi invece ci arriverà dopo un torneo come la Coppa America che tra qualche ora potrebbe sancire la più classica delle sfide d’oltreoceano tra Brasile e Argentina, come i tre dell’albiceleste Quarta, Pezzella, Gonzalez che in ritiro non ci saranno, ma c’è anche chi probabilmente è già ai saluti.

E’ in particolare il caso di Kouame, acquisto non indifferente del primo mercato invernale dell’era Commisso e oggi impegnato in nazionale in ottica Olimpiadi. Già vicino alla partenza nel gennaio scorso l’attaccante arrivato dal Genoa per quasi 12 milioni di euro sembra oggi più un partente obbligato che non una risorsa da consegnare a Italiano, e d’altronde anche in termini d’inserimento tattico nel prossimo 433 viola le difficoltà non mancherebbero.

Logico allora che in casa viola il suo profilo, come del resto quello di Milenkovic o dello stesso Pezzella, sia considerato strategico per la seconda fase del mercato estivo, quando cioè Italiano avrà fornito le prime indicazioni alla luce del ritiro di Moena.

In quei giorni, probabilmente nella seconda metà del mese di luglio, è lecito attendersi una Fiorentina propensa a incassare per poi tornare sul mercato in cerca delle caselle più importanti, che sia in difesa o in cabina di regia, e se come pare soprattutto per Kouame sembra già esserci mercato (con il Torino ma anche l’Anderlecht sulle sue tracce) non ci sarebbe da stupirsi se la sua partenza dovesse aprire le porte ad un altro attaccante, probabilmente più incline alle idee che Italiano deciderà di sviluppare insieme alla sua nuova squadra.