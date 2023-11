FASCE, L'EMERGENZA CONTINUA

FirenzeViola.it

Nonostante l'ottimismo manifestato dallo stesso giocatore durante la pausa e il rientro in gruppo ad inizio settimana, Mike Kayode ha dovuto dare forfait per la trasferta di San Siro. Il giocatore non è al 100% visto il lungo stop ed Italiano non ha certo intenzione di rischiarlo in una partita così difficile e lo ha lasciato dunque a Firenze. Con Ranieri squalificato, le scelte dei terzini sono praticamente obbligate. "I problemi a destra sono seri" disse Italiano prima della sosta quando dovette cambiare più volte il terzino destro in corsa contro il Bologna. La sosta non ha cambiato la situazione anzi, con l'assenza appunto di Ranieri che si unisce a quella di Dodo e Kayode, la situazione è ancora più seria, anche perché Quarta dovrà giocare per forza centrale.

Le due fasce saranno dunque ancora presidiate da Fabiano Parisi (a destra) e Cristiano Biraghi (a sinistra), sorprese a parte o emergenze dell'ultima ora. Difficile che il tecnico possa infatti puntare su Pierozzi anche se 15 giorni di lavoro al Viola Park possono essere serviti al giovane terzino destro per assimilare ancora meglio i dettami di Italiano e convincerlo che in questa serie A può starci. Comuzzo, pur centrale, ha dimostrato di poter essere un'alternativa in corsa, come contro il Bologna appunto. La coperta dunque resta corta e a gennaio, nonostante le smentite della dirrigenza, una riflessione sul da farsi sul mercato per quella fascia dovrà essere fatta.