FAME DI GOL E SOGNI, L'IMPORTANZA DI KOUAMÈ

Un giocatore lanciato, una staffetta inattesa ma che funziona. Il ritorno in campo di Kouamè è forse la sorpresa più gradita di questo finale di stagione insieme alla conferma di Ribery (ma con lui in campo i dubbi non ci sono mai stati) e ai gol ritrovati da Cutrone che con l'ivoriano si scambia a pennello il testimone, per 90 minuti complessivi alla grande. Iachini in queste partite non gioca mai tutti i suoi jolly ma lascia sempre fuori un giocatore che sappia poi spaccare le partite entrando più fresco in ritmi resi bassi dalla stanchezza. Insomma il tecnico ha saputo fare gruppo e rendere tutti i giocatori importanti allo stesso modo. Ma certo Kouamè è un giocatore ritrovato, un'arma in più perché tornato ai livelli di Genova nonostante un grave infortunio. E lui sa di essere ritornato quello di prima, esulta per il gol anche se poi si rivela un'autorete che però- come dice lui stesso- non gli toglie il sorriso perché sa che quel momento arriverà anche per la Lega. Ed è importante per una squadra avere uno in campo con la fame di dimostrare che l'operazione al ginocchio è ormai alle spalle e che, soprattutto, creda in una Fiorentina che non solo riconquisti l'Europa ma che ci entri dalla porta principale, giocando la Champions, come ha affermato (tra i suoi sogni) in una recente intervista.