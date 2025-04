FirenzeViola Fagioli si tappa le orecchie e pensa al Parma. Anche la Fiorentina è serena

vedi letture

È evidente che tutte le volte che si riapre la finestra del caso scommesse per Nicolò Fagioli le cose non possano essere semplici. Anche se sia la Fiorentina che l'entourage del giocatore sono sereni perché il centrocampista ha già scontato la pena almeno dal punto di vista sportivo, anche se il periodo più brutto è probabilmente passato, tra terapia, incontri pubblici e privati, e sette mesi ad allenarsi senza però poter mai scendere in campo.

Le nuove notizie che arrivano dal PM di Milano stanno di nuovo facendo tremare molti calciatori, Fagioli tra questi però è probabilmente il più tranquillo proprio perché sa di aver già pagato. Dal punto di vista psicologico però non possono essere giornate normali, forse anche per questo lo stesso giocatore ha voluto mandare un messaggio a tutti ma soprattutto a se stesso citando il poeta brasiliano Paulo Coelho cercando di concentrarsi solo sul presente, provando a non pensare ad altro.

Occhi sul Parma per trovare il primo gol in A

Per Fagioli oggi, ma ancora di più domani, non esisteranno notizie, pettegolezzi o inchieste, ma solo quel pallone che rotola su un campo da calcio che negli ultimi mesi gli ha fatto mettere alle spalle forse il periodo peggiore della sua vita. L'obiettivo è quello di battere il Parma e lanciare la sua Fiorentina in zona Europa, magari tornando anche a segnare una rete in Serie A che manca dal 14 maggio 2023, praticamente due anni. Con la maglia viola è riuscito a marcare il tabellino in Conference League contro il Panathinaikos, ma un sigillo in campionato avrebbe ancora un altro sapore.

La fiducia di Palladino e della Fiorentina

Fagioli anche in questi giorni ha potuto contare sull'affetto e sul supporto di un ambiente che lo ha accolto alla grande fin dal suo arrivo nelle ultime ore del calciomercato invernale. Palladino ma anche i compagni non hanno mai fatto mancare la fiducia nelle qualità di un giocatore chiamato a prendere per mano il centrocampo della Fiorentina e portarlo in alto. Per dare un calcio a tutti i problemi extracampo e tornare così a festeggiare.