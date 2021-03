EYSSERIC ALLA PROVA DEL NOVE NEL TEST PIÙ DURO

Salvo clamorose sorprese, a presidiare la corsia di destra a centrocampo di quello che sarà il 4-4-2 di partenza contro il Milan, ci sarà ancora lui, Valentin Eysseric. Una conferma che sa tanto di ennesima iniezione di fiducia per il francese, tra i migliori dell’ultimo periodo in casa Fiorentina e vera risorsa nei momenti di difficoltà. Da esubero certo sul mercato di gennaio (l’unica proposta concreta, respinta poi al mittente, era stata quella del Crotone), l’ex Nizza si è infatti trasformato rapidamente in un prezioso jolly per Prandelli, che fin dal suo ritorno a novembre ha apprezzato la voglia di rimettersi in gioco da parte del fantasista, il qual da numero 10 (maglia che aveva scelto forse incautamente nel suo primo anno in viola) si è convertito in una mezzala di qualità. Non poteva esserci certo notizia migliore per il tecnico di Orzinuovi, che in attesa di poter contare su Kokorin (se va bene, il russo sarà in discreta forma per metà aprile) può sorridere grazie ad Eysseric.

A confermare il progresso circa il rendimento del francese arrivano come sempre i numeri: nelle ultime otto partite, Valentin ha figurato in campo per sei volte e di questi sei incontri ben quattro sono stati iniziati con lui nella formazione titolare, con gli ultimi tre giocati consecutivamente dall’inizio. Non solo: le ultime due volte che la Fiorentina ha vinto (contro Spezia e Benevento), c’è sempre stata la firma del francese, che grazie al suo sigillo ha garantito in entrambe le circostanze la classica rete della tranquillità. Con i liguri ha infatti siglato la rete del 3-0 finale, mentre a Benevento ha servito sul piatto dei viola il gol del poker che ha chiuso i conti al Vigorito in una gara che aveva seriamente rischiato di riaprirsi. Oggi, contro la prima delle cinque big che scenderanno in campo al Franchi da qui fino al termine della stagione, Eysseric va a caccia di una conferma pesante, schierato come mezzala destra nel probabile 4-4-2 di partenza.