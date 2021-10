EX DS SPEZIA A FV: "SAPONARA ADESSO È UN UOMO. ITALIANO PUÒ ARRIVARE IN EUROPA"

Una delle note più positive della vittoria della Fiorentina contro il Cagliari è stata sicuramente la prestazione di Riccardo Saponara. L'ex Empoli, infatti, è stato tra i migliori in campo, sfornando un assist a Nico Gonzalez e sfiorando il gol con un meraviglioso tiro a giro finito però sulla traversa. Per commentare le qualità del centrocampista viola la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, il direttore sportivo che lo prese sia a Lecce che allo Spezia: Mauro Meluso.

Quanto la stupisce la grandissima prestazione di Saponara contro il Cagliari?

"Sinceramente poco. Ho sempre creduto in lui e non con le parole ma l'ho dimostrato con i fatti avendolo portato con me in due squadre diverse. Per questo è evidente che io abbia grande considerazione di lui sia perché è una persona per bene ed un ragazzo educato ma soprattutto perché ha qualità tecniche ottime. Ho sempre pensato che fosse un giocatore sprecato per le squadre medio piccole, ha sempre avuto un talento riconosciuto ma poco messo in mostra. Ora è maturato ed è un uomo, deve trascinare lui la squadra. Tutto questo è merito di Italiano che ha creduto in lui e lo ha fatto giocare ma anche di Ricky che si è fatto trovare pronto".

Che ne pensa di questa Fiorentina di Italiano?

"Andai a vedere la prima partita di campionato contro la Roma all'Olimpico e capii subito che c'era un grande lavoro dietro a questa squadra. Ora sta portando avanti le sue idee e le cose stanno andando bene. Secondo me il suo progetto è molto valido e insieme a Juric e Spalletti è l'allenatore che ha inciso di più nel nostro campionato".

Può essere l'uomo giusto per riportare in Europa la Fiorentina?

"Certo che sì, non ho dubbi su questo. Ha tutte le carte in regola per poter ottenere grandi risultati in una piazza pretenziosa come quella di Firenze".