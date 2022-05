EX ALL. GOLLINI A FV: "È UN PORTIERE DA SQUADRE DI VERTICE. PERFETTO PER I VIOLA"

L'addio di Dragowski ai colori viola è ormai una cosa certa. Il portiere polacco è ormai destinato alla Premier League e la Fiorentina è già al lavoro per trovarne un degno sostituto. Uno degli obiettivi principali sembra essere Pierluigi Gollini. Il classe '95 è reduce dal prestito al Tottenham ma è tutt'ora di proprietà dell'Atalanta. Per commentare il possibile approdo del portiere a Firenze, la redazione di FirenzeViola.it ha contattato, in esclusiva, l'ex allenatore di Gollini ai tempi dell'Hellas Verona: Massimo Pavanel.

Che portiere è Pierluigi Gollini?

"Io ho avuto un bel rapporto con lui quando all'Hellas decisi di portarlo con me alla Coppa di Viareggio nonostante lui fosse aggregato alla prima squadra. Mi ricordo che arrivammo in finale contro l'Inter e per arrivarci vincemmo tante partite ai rigori, proprio grazie a lui. Tutti gli addetti ai lavori erano stupefatti dalle sue parate. Parò non so quanti rigori. La cosa che più apprezzo di lui, al di là delle importanti qualità, è la sua profonda umiltà".

Si aspettava una carriera così da lui?

"Assolutamente sì. Ero certo fosse destinato a fare bene. Ha un carattere ed un entusiasmo che lo trascinano a fare grandi cose. Sono sincero, di portieri del suo livello ne ho visti veramente pochi. Pierluigi è un giocatori di livelli molto alti".

Come lo vedrebbe nell'undici di mister Italiano?

"Molto bene direi. Stiamo parlando di un portiere molto forte e quindi può fare gola a diverse squadre. Per me è un portiere da posizioni di vertice e sono certo che a Firenze può fare bene ma come da qualsiasi parte. Per Italiano il portiere è un giocatore a tutti gli effetti e Gollini ha le carte in regola per soddisfare determinate cose".