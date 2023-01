ESPANYOL E SERIE A: VENUTI ED IL POSSIBILE ADDIO A GENNAIO

La situazione legata al futuro di Lorenzo Venuti è intricata ma potrebbe vivere una svolta a gennaio. La volontà della Fiorentina di non rinnovare il contratto al terzino destro in scadenza nel giugno prossimo ormai è acclarata, quello che resta da decidere è come terminare il rapporto. Anche perché - secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it - sono tante le società che hanno adocchiato il classe '95.

Chi vuole Venuti.

Al momento non c'è un club più avanti di altri per Venuti, però sia dall'Italia che dall'estero ci sono alcune offerte allettanti. Altre meno, come per esempio l'Empoli che lo vorrebbe ma che per ora non è l'ipotesi che scalda di più soprattutto il calciatore. La Salernitana ci pensa e il pressing di De Sanctis, ds granata, è costante ma anche questa via è piuttosto complicata. Una soluzione che potrebbe mettere d'accordo tutti sarebbe di nuovo quel Lecce con cui la Fiorentina ha già chiuso l'affare Maleh, ma qui sono i giallorossi ad essere ancora in una fase di riflessione. Infine l'ipotesi La Liga: l'Espanyol si è fatto avanti e andare in Spagna potrebbe risolvere la questione. Anche perché già l'amico Piccini ha fatto questa scelta in passato e andare a Barcellona sarebbe una scelta di vita.

La posizione della Fiorentina.

La Fiorentina in questo momento attende gli sviluppi ma si interroga sugli eventuali sostituti, soprattutto perché per questioni di liste, in caso di uscita sarebbe complicato sostituire Venuti. Senza un'eventuale entrata non ci saranno aperture alla partenza, anche perché Italiano - e lo ha dimostrato anche contro il Sassuolo - crede ancora nelle qualità del nativo di Montevarchi. Dovrebbe essere il calciatore, eventualmente, a chiedere di cambiare aria anche per non perdere uno degli ultimi contratti importanti della carriera.