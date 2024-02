ESCLUSIVA FV, KOUAME TORNA DA CAMPIONE D'AFRICA: “ORA PRONTO PER LA VIOLA”

Fonte: Dalla nostra inviata Luciana Magistrato

Di rientro dalla vittoriosa avventura in Coppa d'Africa con la Costa d'Avorio, tra l'altro giocata in casa, Christian Kouame è atterrato a Firenze. La Costa d'Avorio ha battuto in finale la Nigeria di Victor Osimhen 2-1 in rimonta grazie alle reti di Kessie e Haller.

Kouame non ha giocato nè la finale nè la semifinale del torneo, ma è stato comunque protagonista della vincente avventura della nazionale ivoriana. Queste le prime parole dell'attaccante viola appena arrivato in Italia da campione d'Africa: "Molto contento di aver vinto la Coppa d’Africa nel mio paese, ora pronto per la Fiorentina". Di seguito il video dell'arrivo all'aeroporto di Kouame: