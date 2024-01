ESCLUSIVA FV, ECCO IL PLASTICO DEL NUOVO FRANCHI. PIERGUIDI: "ALL'ALTEZZA DELLA CITTÀ"

Fonte: Dall'inviato Ludovico Mauro

Michele Pierguidi a Radio FirenzeViola

Il restyling del Franchi è caldo più che mai e in attesa di capire se nei prossimi giorni partiranno i lavori propedeutici al rifacimento stesso, Firenzeviola vi mostra il plastico del nuovo stadio. Non siamo a "Porta a porta" di Bruno Vespa, ma nella sede del Quartiere 2 a Villa Arrivabene, dove il presidente Michele Pierguidi mostra in esclusiva a Firenzeviola e Radio FirenzeViola l'opera finora vista solo attraverso i rendering.

"Riguardo lo stadio non ho ulteriori piani B rispetto al restyling del Franchi - dice il padrone di casa, mentre mostra il plastico - Come presidente del quartiere spero che i lavori comincino il prima possibile perché vorrei vedere a Firenze uno stadio sicuro e coperto finito nel 2026. Potrebbe essere una cosa bella per il quartiere avere uno stadio all'altezza della città e della squadra. Spero inizi il prima possibile il primo lotto. Fino a giugno non ci saranno problemi su dove giocherà la Fiorentina, potrà rimanere al Franchi, il prossimo anno spero che rimanga a giocare sempre in zona, al Padovani. In questo stadio verranno ricollocati i seggiolini e sistemate le distanze tra loro, le curve saranno più vicine con al loro interno quelle vecchie, sarà interamente coperto, anche nella parte della torre di maratona ci sarà una copertura trasparente. Spero che non venga abbandonata questa possibilità perché questo stadio non ne avrà altre"

Sulla possibilità di uno slittamento della scadenza entro la quale dovranno essere finiti i lavori, Pierguidi aggiunge: "Non so se il governo darà proroghe per continuare a giocare al Franchi, non mi sembra molto amico di questa città. Per quanto riguarda il Padovani potrebbe ospitare circa 18.000 persone e sarebbe la soluzione più semplice per i tifosi, però dovrebbe operare la società viola con l'aggiunta dei 5 milioni di euro. Mi auguro per i tifosi che i lavori possano iniziare presto, per terminare il prima possibile, ho assistito all'incontro tra il sindaco e una parte di loro e li ho trovati molto preparati".