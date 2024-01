ESCLUSIVA FV, DELLA VALLE TORNA A FIRENZE: "LEGATO A QUESTA CITTÀ E FELICE DI QUANTO STA FACENDO LA SOCIETÀ"

Fonte: dalla nostra inviata, Luciana Magistrato

Diego Della Valle a Radio FirenzeViola

Primo ritorno a Firenze per Diego Della Valle dopo quasi cinque anni (il passaggio di mano a Rocco Commisso è datato 6 giugno 2019). L'ex presidente della Fiorentina, azionista di maggioranza di Hogan e Tod's, è arrivato in questi minuti alla stazione Leopolda, in zona Porta al Prato, per partecipare all'evento di Pitti Immagine. L'imprenditore ha parlato sostanzialmente di moda, mentre su Firenze ha rilasciato la seguente dichiarazione in esclusiva a FirenzeViola.it: "Sono sempre molto legato a questa città. Vengo davvero spesso a Firenze. Quando voglio una buona fiorentina vengo qui. Firenze per noi è una città che è una seconda casa. In più Pitti è una manifestazione meravigliosa e son contento di essere qui. Direi non c'è niente di straordinario in questa visita, quando vogliamo mangiar bene veniamo sempre qui, adesso anche per esporre i nostri prodotti".

Della Valle si è lasciato andare anche a un commento sull'attuale società: "La Fiorentina sta facendo un lavoro eccellente, saranno contenti anche i tifosi e noi siamo contenti. Questa proprietà l'abbiamo portata noi pensando che poteva fare grandi cose a Firenze, vedere che tutto per ora funziona ci fa molto piacere".

