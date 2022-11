ESCLUSIVA FV, BILANCIO FIORENTINA: UTILE DI 46,8 MILIONI AL 30 GIUGNO 2022

Il bilancio della Fiorentina chiuso al 30 giugno 2022 registra un utile, al netto delle imposte, di 46,8 milioni (73,1 milioni ante imposte), principalmente dovuto alla gestione operativa netta dei calciatori che ammonta a 117,6 milioni di euro. È quanto emerge dal documento del Club viola che analizza costi e ricavi dal 1 luglio 2021 al 30 giugno 2022. Rispetto all'esercizio precedente (sul quale ha influito positivamente il recupero delle partite non giocate a causa del Covid), l'inversione di tendenza è evidente, tant'è che il risultato fu negativo per 10,3 milioni.

Sale il valore della produzione che passa da 160,6 milioni a 233,2.

In particolare i ricavi sono così suddivisi:

Vendite di prestazioni: 7,9 milioni (biglietti e abbonamenti stadio)

Sponsorizzazioni: 29,9 milioni

Proventi pubblicitari: 6,5 milioni

Proventi commerciali: 1 milione

Diritti TV: 51,1 milioni

Cessione temporanea calciatori: 6,4 milioni

Plusvalenze calciatori: 114 milioni

Più altri proventi che portano il totale, come detto, a 233,2 milioni.

I costi della produzione ammontano a 161,4 milioni (diminuiti di circa 9,5 milioni rispetto all'esercizio precedente). Tra questi spiccano:

21,8 per servizi

74,7 per salari e stipendi

43,7 per ammortamento dei diritti pluriennali dei calciatori



Ricordiamo ai lettori di Firenze Viola che nel bilancio in oggetto la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus pesa significativamente; nel documento si legge che “la sessione di calciomercato invernale 21-22 ha visto come principali operazioni la cessione di Vlahovic alla Juventus per 70 milioni oltre bonus...”.