ENTUSIASMO ALLE STELLE: FESTA PER I VIOLA A PERETOLA

Fonte: foto- dai nostri inviati: N. Santi, C. Carta

La magica notte di Basilea prosegue: dopo il 3-1 ottenuto ai tempi supplementari che è valso la finale di Conference League, la festa viola, scattata intorno alla mezzanotte, si è protratta negli spogliatoi del St. Jakob Park e anche nel pullman che ha accompagnato la squadra in albergo. La squadra ha passato la notte a Basilea e solo in tarda mattinata è partita per Firenze: ad attendere la squadra, nonostante la pioggia battente e la giornata lavorativa, circa 200 tifosi che hanno concesso un "passillo d'honor" ad Italiano ed i suoi all'uscita dell'areoporto di Peretola.

Entusiasmo alle stelle e tanti cori: il ritornello di queste ore rimane sempre quello, "torneremo a esser campioni, come nel '56", una melodia intonata anche dai calciatori, Christian Kouamé in primis, capo della festa viola anche negli spogliatoi. Scatenato anche Nicolas Gonzalez, mattatore al St. Jakob con due reti. Cori ed applausi per tutti, anche per Lorenzo Venuti, che ha partecipato alla olà dei tifosi. In attesa dei due appuntamenti con la storia - 24 maggio, finale di Coppa Italia contro l'Inter, 7 giugno finale di Conference League a Praga, contro il West Ham- queste sono ore, emozioni ed istantanee, raccolte dai nostri inviati di FirenzeViola.it, che tifosi e calciatori non dimenticheranno facilmente