EMERGENZA A CENTROCAMPO: LE SOLUZIONI POSSIBILI

La lista dei convocati diramata da Raffaele Palladino in vista della partita di stasera evidenzia un problema in particolare: la carenza di centrocampisti. Oltre all'assenza di Amir Richardson per via dell'infortunio che lo terrà ai box probabilmente fino a gennaio, l'allenatore viola ha preso atto del forfait di Yacine Adli. Il francese non ha ancora smaltito totalmente il problema fisico accusato contro il Como, quindi è stato risparmiato per essere al meglio contro l'Inter domenica sera.

Le possibili soluzioni.

Lo scenario più realistico vedrebbe Mandragora fare coppia con Bove. "Rolly" dovrebbe partire dal primo minuto in ogni caso, quindi il dubbio è su chi possa affiancarlo. Più facile supporre che lo possa fare Bove, ma non è escluso che la spunti Cataldi nel momento in cui Palladino lo reputi in condizione. Ricordiamo che l'ex Lazio non ha ancora recuperato la migliore forma fisica. Ma non è da scartare l'ipotesi che il classe 1994 parta con Bove, anche se tutto lascia pensare che almeno uno dei due sia risparmiato in vista dell'Inter.

Sorpresa Martinez Quarta?

Sarebbe in assoluto l'eventualità più inattesa: Quarta in versione mediano, cosa di cui si è parlato ultimamente per quanto complicata. L'argentino ha mostrato qualche velleità del centrocampista soprattutto nell'impostazione, ma anche in fase di non possesso. La soluzione che porta a un suo possibile impiego come regista creerebbe un precedente interessante in chiave futura. Vedremo, sta di fatto che la Fiorentina ad oggi ha un'evidente emergenza a centrocampo.