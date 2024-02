EFFETTO BELTRAN: IL VIKINGO COME LAUTARO E GIÀ MEGLIO DI DYBALA

FirenzeViola.it

Sei gol in appena ventidue presenze. Il piatto di Lucas Beltran, alla sua prima stagione in Serie A, si può considerare già oggi più che soddisfacente, specie perché non sempre gli attaccanti argentini, alla loro prima esperienza nel massimo campionato italiano, sono riusciti a performare così bene in tempi rapidi. Il focus che oggi vi propone Firenzeviola.it tiene conto del rendimento che i più importanti attaccanti arrivati dall'Argentina da fine anni '80 ad oggi hanno avuto in Italia, ad esclusione di quanti (e sono molti) o sono arrivati nel nostro campionato da altre nazioni che non fossero il loro Paese natio (è il caso, ad esempio, di Julio Cruz, Mauro Icardi, Marcelo Larrondo o Gonzalo Bergessio) o abbiano mosso i loro primi passi in Italia in altre categorie (come accaduto a Diego Milito, partito dalla B, o a German Denis, battezzato in C1).

Tanto per sgomberare il campo dai dubbi, il rendimento avuto fin qui da Beltran è stato uno dei migliori collezionati da un attaccante argentino alla sua prima avventura in Serie A. Meglio anche di un fuoriclasse come Lautaro Martinez (che nella prima annata all'Inter ha realizzato lo stesso numero di gol del Vikingo, 6, ma in 27 presenze) e di un talento come Paulo Dybala (che, non giocando da prima punta, con il Palermo si arrestò a 27 presenze e 3 reti). Leader incontrastato di questa speciale classifica resta - manco a farlo apposta - Gabriel Batistuta, che alla sua prima esperienza in Italia con la Fiorentina (nel 1991/92) collezionò 13 centri in 27 gettoni. Ottimi, però, furono anche i rendimenti di Hernan Crespo (12 gol su 27 gare), del già citato Balbo (11 reti in 28 partite) e di un insospettabile Giovanni Simeone, che al Genoa nel 2016/17 realizzò 12 centri in 35 gettoni. Per Beltran, nel caso in cui il numero 9 si confermerà a questi livelli, la doppia cifra non è utopia (la proiezione in 38 turni è di quasi 11 reti).

Normale, invece, il rendimento di altre punte: da quello di Ezequiel Lavezzi (8 gol), Rodrigo Palacio (7), Castro, il Papu Gomez e Pussetto (4) e tanti altri giocatori che in Serie A, nonostante una lunga permanenza, non sono mai riusciti a sfondare (è il caso di Farias, Larrivey e, per certi aspetti, Correa). Menzione al merito per alcune autentiche meteore dalla cittadinanza argentina che tuttavia, nel nostro campionato, non hanno lasciato pressoché traccia: è il caso José Luis Calderón (passato dall'Independiente al Napoli), Mauro Óbolo (dal Belgrano al Piacenza), Gustavo Bartelt (dal Lanus alla Roma), Rubén Botta (dal Tigre al Livorno), Facundo Parra (dall'Independiente all'Atalanta). Questo, nel dettaglio, l'elenco in ordine cronologico con il nome e il rendimento degli attaccanti più importanti passati negli ultimi 35 anni in Serie A:

ABEL BALBO

Anno di arrivo in Italia: 1989

Squadra di provenienza: River Plate

Squadra italiana di arrivo: Udinese

Presenze alla 1ª stagione in A: 28

Gol alla 1ª stagione in A: 11

GABRIEL BATISTUTA

Anno di arrivo in Italia: 1991

Squadra di provenienza: Boca Juniors

Squadra italiana di arrivo: Fiorentina

Presenze alla 1ª stagione in A: 27

Gol alla 1ª stagione in A: 13

HERNAN CRESPO

Anno di arrivo in Italia: 1996

Squadra di provenienza: River Plate

Squadra italiana di arrivo: Parma

Presenze alla 1ª stagione in A: 27

Gol alla 1ª stagione in A: 12

ERNESTO FARIAS

Anno di arrivo in Italia: 2004

Squadra di provenienza: Estudiantes

Squadra italiana di arrivo: Palermo

Presenze alla 1ª stagione in A: 13

Gol alla 1ª stagione in A: 0

JOAQUÍN LARRIVEY

Anno di arrivo in Italia: 2007

Squadra di provenienza: Huracan

Squadra italiana di arrivo: Cagliari

Presenze alla 1ª stagione in A: 27

Gol alla 1ª stagione in A: 1

EZEQUIEL LAVEZZI

Anno di arrivo in Italia: 2007

Squadra di provenienza: San Lorenzo

Squadra italiana di arrivo: Palermo

Presenze alla 1ª stagione in A: 35

Gol alla 1ª stagione in A: 8

RODRIGO PALACIO

Anno di arrivo in Italia: 2009

Squadra di provenienza: Boca Juniors

Squadra italiana di arrivo: Genoa

Presenze alla 1ª stagione in A: 31

Gol alla 1ª stagione in A: 7

ALEJANDRO "PAPU" GOMEZ

Anno di arrivo in Italia: 2010

Squadra di provenienza: San Lorenzo

Squadra italiana di arrivo: Catania

Presenze alla 1ª stagione in A: 36

Gol alla 1ª stagione in A: 4

PAULO DYBALA

Anno di arrivo in Italia: 2011

Squadra di provenienza: Instituto

Squadra italiana di arrivo: Palermo

Presenze alla 1ª stagione in A: 27

Gol alla 1ª stagione in A: 3

LUCAS CASTRO

Anno di arrivo in Italia: 2012

Squadra di provenienza: Racing Avellaneda

Squadra italiana di arrivo: Catania

Presenze alla 1ª stagione in A: 36

Gol alla 1ª stagione in A: 4

JOAQUÍN CORREA

Anno di arrivo in Italia: 2015

Squadra di provenienza: Estudiantes

Squadra italiana di arrivo: Sampdoria

Presenze alla 1ª stagione in A: 6

Gol alla 1ª stagione in A: 0

GIOVANNI SIMEONE

Anno di arrivo in Italia: 2016

Squadra di provenienza: Banfield

Squadra italiana di arrivo: Genoa

Presenze alla 1ª stagione in A: 35

Gol alla 1ª stagione in A: 12

LAUTARO MARTINEZ

Anno di arrivo in Italia: 2018

Squadra di provenienza: Racing Club

Squadra italiana di arrivo: Inter

Presenze alla 1ª stagione in A: 27

Gol alla 1ª stagione in A: 6

IGNACIO PUSSETTO

Anno di arrivo in Italia: 2018

Squadra di provenienza: Huracan

Squadra italiana di arrivo: Udinese

Presenze alla 1ª stagione in A: 35

Gol alla 1ª stagione in A: 4

LUCAS BELTRAN (dati alla 25a giornata)

Anno di arrivo in Italia: 2023

Squadra di provenienza: River Plate

Squadra italiana di arrivo: Fiorentina

Presenze alla 1ª stagione in A: 22

Gol alla 1ª stagione in A: 6