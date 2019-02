EDIMILSON SI TRASFORMA, CHIESA C'È, MALE VERETOUT

LAFONT – Nè De Paul né Pussetto inquadrano lo specchio della porta nelle due occasioni del primo tempo. Battuto da Stryger Larsen da posizione ravvicinata non ha particolari colpe, 6

LAURINI – Non sfigura in un primo tempo non semplice per i suoi compagni di reparto. Poi però entra duro su Behrami e si fammonire a inizio ripresa. Esce a 10' dalla fine, 6

Dal 38'st CECCHERINI – S.v.

PEZZELLA – Mette una pezza importante dopo un pallone perso da Milenkovic, poi sfiora il vantaggio trovando una grande risposta di Musso. Scavalcato da una deviazione sull'assist di Pussetto per il gol di Stryger si rifà intercettando un pallone di Okaka per Lasagna. Resta comunque il migliore dei difensori, 6,5

MILENKOVIC – Saltato secco da De Paul nella prima occasione friulana, subito dopo è ancora in difficoltà. Completa l'avvio negativo con il giallo dopo un quarto d'ora. In diffida, sarà squalificato con il Napoli. Qualche buon intervento in avvio di ripresa conferma la crescita alla distanza in una gara che non lo vede comunque brillantissimo, 5,5

BIRAGHI – Bel corner sul quale Pezzella sfiora il gol. Perde però precisione alla lunga pur continuando a offrire buone coperture, 6

GERSON – Qualche spunto nei primissimi minuti poi grigiore per tutto l'arco del primo tempo. Si fa ammonire poco dopo il gol friulano, poi Pioli lo richiama. Confusionario, 5,5

Dal 11'st PJACA – Prima giocata stoppata da Nuytinck, poi gioca male un pallone di ritorno per Edimilson dopo un bel contropiede. Impatto troppo morbido sulla gara, 5,5

EDIMILSON – Brutto pallone perso che obbliga Milenkovic all'ammonizione, nelle prime fasi di gioco. Non va meglio con il passare del tempo senza fare troppa diga in mezzo. Errori in serie anche nei primi venti minuti della ripresa eppure tira fuori dal cilindro un gol del pareggio splendido. Dopo il gol si concede anche un bel numero su Behrami e un recupero importante nel finale su Fofana. Dr. Jekill e Mr. Hyde, 6,5

VERETOUT – Avvio complicato con più di un problema, protagonista in negativo anche nel mancato intervento sull'occasione di Pussetto, a fine primo tempo. Domenica da dimenticare confermata dal pallone perso sulla ripartenza che vale l'uno a zero dell'Udinese. Giornata no, 5

CHIESA – Osservato speciale dalla difesa bianconera che non lesina anche qualche colpo proibito. Avvia un bel contropiede dopo il pari di Edimilson ma soprattutto sfiora due volte il vantaggio a un quarto d'ora dalla fine, prima mandando fuori dopo la respinta di Musso, poi alzando di testa. Per poco non la decide anche oggi, 6,5

MURIEL – Un'occasione, di testa, non semplicissima nel primo quarto d'ora. Marcato stretto da Behrami a tratti appare nervoso. Paga un pizzico di stanchezza uscendo un po' dal vivo del gioco ma offre un bel pallone a Chiesa e resta costantemente pericoloso, 6

MIRALLAS – Gioca più accentrato rispetto al solito, ma raramente riesce a innescare i due velocisti davanti a lui. Pioli gli risparmia la ripresa. In ombra, 5,5

Dal 1'st SIMEONE – Entra bene in partita, il suo agonismo dà comunque una mano alla squadra e si guadagna corner in serie. Combattivo, 6

PIOLI – Conferma il tridente che ha steso la Roma e sostituisce lo squalificato Benassi con Gerson. La sua squadra sembra però aver perduto le verticalizzazioni di mercoledì sera e anzi cede metri all'Udinese che nel primo tempo si fa pericolosa con De Paul e Pussetto. Il colpo di testa di Pezzella è l'unico squillo. Prova allora Simeone a inizio ripresa ma l'Udinese approfitta del contropiede e va avanti. La scelta successiva è ancora più sbilanciata con Pjaca per Gerson poi dopo il pari di Edimilson tutta la squadra gioca meglio. Nel finale entra anche Ceccherini per lo stanco Laurini. Il pari è meritato, resta semmai da capire il perchè di un primo tempo giocato con la testa altrove, 6