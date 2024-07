È MERCATO ANCHE NEL WEEK-END

La prima sgambata, certamente simbolica, oggi al Viola Park contro la Primavera. Per l'occasione Palladino non può far altro che inventare, anche perché a giudicare dal gruppo che ha sostenuto la prima settimana di ritiro ancora molti volti nuovi dovranno aggregarsi. Semmai è in attacco, al centro dell'attacco, che la curiosità andrà subito su Kean, quanto meno per valutare i primi movimenti negli schemi del tecnico. E poi perchè, a giudicare da quanto riferito dal dg Ferrari ieri al Tg Rai Regione - LEGGI QUI - sarà lui la punta titolare visto che la Fiorentina per il momento si è fermata sul fronte offensivo in attesa di sviluppi su Nzola e conseguente ricerca di una nuova alternativa all'ex bianconero.

Braccio di ferro Valentini mentre suonano sirene inglesi per Milenkovic – Di certo per il momento l'obiettivo del mercato ha abbandonato i pressi dell'area di rigore avversaria per finire in quella opposta, dove Valentini s'inserirebbe nel terzetto composto da Milenkovic, Quarta e Ranieri. Per l'argentino prosegue il tira e molla con il Boca Juniors che vorrebbe 5 milioni di euro e il 20% sulla futura rivendita, i viola aspettano forti di un accordo che può valere a costo 0 a fine anno. Possibile che un'intesa si trovi a metà strada, in fondo perdere tre mesi (e comunque nel caso del Boca qualche milione di euro piuttosto che il nulla) non sembra convenire a nessuno, ma adesso in casa viola serve fare i conti pure con la corte del Nottingham Forest per Milenkovic e con una quindicina di milioni in arrivo per il centrale serbo. Un interrogativo da sciogliere a breve, almeno per capire se Valentini a parte la Fiorentina dovrà tornare a cercare un altro difensore.

La settimana del centrocampo? - Così in un week-end da pit-stop sul mercato resta sullo sfondo la questione mediana che oggi dovrebbe vedere una sperimentale accoppiata composta da Mandragora e Bianco. I viola sono vicini sia a Vranckx che a Thorstvedt, è lecito pensare che dalla prossima settimana se ne tornerà a parlare, anche perché il reparto è troppo importante per obbligare il tecnico a esperimenti troppo prolungati. Certo, il grosso del mercato deve ancora venire (anche in uscita a giudicare dal silenzio che resiste su Nzola o Ikonè) ma i prossimi potrebbero benissimo essere i giorni del terzo movimento estivo dopo aver chiuso gli affari per Kean e Valentini.