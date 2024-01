È L'ORA DI PARISI: IL FACTOTUM DI ITALIANO TORNA TITOLARE IN CAMPIONATO DOPO DUE MESI

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Tra i tanti dubbi di formazione che accompagnano - e accompagneranno - la Fiorentina in questi giorni che la separano dalla sfida del Franchi di domenica sera contro l’Inter una delle poche certezze sembra essere rappresentata dall'impiego di Fabiano Parisi.

Capitan Biraghi è infatti squalificato in virtù dell’ammonizione rimediata nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Napoli, per questo nel posticipo contro i nerazzurri toccherà all’ex Empoli presidiare la corsia mancina e dare alcune risposte a Vincenzo Italiano dopo un periodo tutt’altro che roseo.

Il musicista di Serino scenderà nuovamente in campo dal primo minuto dopo oltre due mesi dall'ultima volta, più precisamente dal 25 novembre scorso: da quel momento in campionato il classe 2000 è stato impiegato soltanto per una manciata di minuti contro Torino (12’) e Sassuolo (16’). Ironia della sorte l’ultima volta che Parisi è stato schierato titolare fu nel match di San Siro contro il Milan. Questa volta invece si troverà di fronte i “cugini” nerazzurri, in un test cruciale tanto per lui, quanto per la Fiorentina. La squadra di Italiano, infatti, è ancora a caccia della prima vittoria in campionato dall'inizio di questo 2024 e un ennesimo passo falso potrebbe complicare ulteriormente la rincorsa al quarto posto.

Parisi, dal suo canto, dovrà tornare a vestire i panni dell’instancabile pendolino che nelle sue prime apparizioni fece illuminare gli occhi dei tifosi. Se fino al match del Maradona contro il Napoli la Fiorentina sembrava aver trovato una vera e propria pepita d’oro - tanto che in breve tempo il ragazzo era riuscito a ribaltare le gerarchie diventando il titolare della squadra - le cose cambiarono dall’infortunio di Kayode di fine ottobre e dal conseguente spostamento sull’out di destra. In quella zona di campo Parisi, nonostante abbia continuato a giocare con la sfrontatezza e la personalità che lo hanno sempre contraddistinto e pur con tutte le attenuanti del caso, ha fatto molta fatica, commettendo qualche errore che è costato caro a lui e alla squadra, non per ultimo quell'intervento da rigore su Theo Hernandez con cui il Milan è riuscito a vincere la gara e che gli è costato il posto.

Detto ciò, va comunque sottolineato come nelle 12 apparizioni che finora Parisi ha accumulato in campionato, soltanto la metà sono state nel ruolo di competenza e che lo hanno reso uno dei giovani italiani più appetibili sul mercato. Domenica, come detto, tornerà nella sua comfort zone e cercherà di ritrovare quella serenità mostrata ad inizio stagione, nonostante il test sia tra i più complicati. Arginare Lautaro e Thuram, una delle coppie d'attacco più "calde" dell'intero panorama europeo, non sarà compito facile ma è lecito aspettarsi che il pendolino irpino abbia una voglia matta di tornare a splendere.