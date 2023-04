DUELLO ITALIANO-GASP: DOMINATO DA UNA PARTE, DIGERITO MALE DALL'ALTRA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Un pareggio che matura solo sul tabellino finale, perché, addentrandosi maggiormente in Fiorentina-Atalanta, statistiche alla mano, la squadra di Vincenzo Italiano meritava molto di più. Partendo dai tiri, sia quelli fuori dallo specchio che in porta: 18 tiri lato viola (7 in porta), 6 tiri (1 in porta, ossia il gol di Maehle) lato Dea. Un legno colpito su punizione da Biraghi, un miracolo di Sportiello nei minuti finali su Bonaventura. Le occasioni da gol che ha fruttato la Fiorentina sono state 12, meno della metà (5) l’Atalanta. Il dominio del gioco lo si può apprendere anche dal possesso palla: 63% dei viola e 37% la formazione allenata da Gasperini. Netto il divario anche sui passaggi riusciti: 400 la Fiorentina e 199 i nerazzurri. 6 parate effettuate da Sportiello, 0 da Terracciano. Solo queste statistiche, e ce ne sarebbero ben altre, confermano di quanto la Fiorentina meritasse di più.

Ricapitolando, è stata anche l’occasione per assistere al duello a distanza tra Italiano e Gasperini. Da quando l’ex Spezia è sulla panchina viola, 3 sono state le vittorie per la Fiorentina, una per l’Atalanta e, sempre uno, l'unico pareggio ottenuto (quello di ieri). Un preciso score in questo duello a distanza. E, sempre osservando i numeri, il confronto tra i due tecnici ieri sera è stato dominato da una parte (Italiano) e digerito male, tra scelte arbitrali e rapporti non proprio ottimali con il pubblico fiorentino, dall’altra (Gasperini). L’allenatore dell’Atalanta, come raccontato ieri dalla nostra redazione, al termine della partita, se l'è presa con il personale del club viola presente all'interno dell'impianto offendendo e insultando. Alla scena hanno assistito anche gli uomini della Procura Federale che dunque avranno tutto il materiale per prendere provvedimenti. Dunque, un pareggio che va molto stretto alla Fiorentina e molto largo all’Atalanta. In attesa dei verdetti finali della classifica, che potrebbe regalare ancora molto sorprese, la Fiorentina c'è. Questo è un dato di fatto.