DUE RONDINI FANNO PRIMAVERA: DA MARZO ITALIANO CAMBIA MARCIA

Ci sono alcuni punti in comune tra la stagione che la Fiorentina sta tirando fuori dal cilindro quest'anno e quella che ha portato la squadra viola a tornare in Europa con Vincenzo Italiano in panchina nel 2022: tra marzo e aprile i risultati sono più che positivi, segno che evidentemente con la Primavera si cambia marcia.

Seguendo infatti il ruolino della squadra che riuscì ad agguantare la Conference League all'ultimo tuffo la scorsa stagione e di quella che in queste settimane sta regalando un sogno al popolo gigliato, ci sono diversi parallelismi. Nella 2021/22 in quei due mesi la Fiorentina giocò nove partite tra campionato e coppa, portando a casa quattro vittorie, due pareggi e tre sconfitte di cui due però in Coppa Italia contro la Juventus, e nonostante in campionato si fosse trovata sul cammino compagini come l'Inter o il Napoli.

Stavolta Italiano e la sua Fiorentina hanno fatto ancora meglio, giocandone nove in un mese e mezzo (e ce ne sono ancora cinque da giocare prima di terminare il mese di aprile) avendo portato però a casa già otto vittorie ed un pareggio.

Il minimo comun denominatore è sempre il solito, quel tecnico in grado di variare l'assetto tattico e dare nuova linfa dopo un gennaio e un febbraio di avare soddisfazioni. Come detto, manca ancora molto alla fine di aprile ma la tendenza è chiara: la Fiorentina di Italiano si risveglia assieme all'arrivo della Primavera.

2021/22

02/03 vs Juventus 0-1

6/03 1-1 vs Hellas Verona

13/03 1-0 vs Bologna

19/03 1-1 vs Inter

03/04 1-0 vs Empoli

10/04 3-2 vs Napoli

16/04 1-0 vs Venezia

20/04 0-2 vs Juventus

24/04 1-2 vs Salernitana

2022/23

04/03 2-1 vs Milan

09/03 1-0 vs Sivasspor

12/03 2-0 vs Cremonese

16/03 4-1 vs Sivasspor

19/03 1-0 vs Lecce

01/04 1-0 vs Inter

05/04 2-0 vs Cremonese

08/04 1-1 vs Spezia

13/04 4-1 vs Lech Poznan