DUE MISSIONI SUL MERCATO: EVITARE NUOVI BENALOUANE E AIUTARE ITALIANO

Questo Natale passato al quinto posto, nella serenità di una classifica che sorride ma anche nell'ambizione di guardare al domani con bei sogni di gloria, deve forzatamente aprire un confronto interno alla Fiorentina per capire concretamente come aiutare Italiano ad alimentare quei sogni. Nessuno si deve illudere guardando al mercato alle porte, difficilmente i dirigenti viola investiranno cifre importanti in assenza di cessioni di un certo livello. E siccome nessuno vuole vedere partire uno o più titolari, è complicato immaginarsi decine di milioni spesi per uno o più acquisti.

Questo però non significa che la rosa non può essere migliorata fin da subito. Servono idee e prontezza di riflessi. Serve anche capire chi, tra gli attuali protagonisti della squadra di Italiano non è più funzionale (o non lo è mai stato) e dunque possa fare spazio a eventuali innesti. Pino Vitale ha ripetuto spesso a Radio FirenzeViola che bisogna evitare di scambiare un gatto per un gatto e questa deve essere la missione di Barone e Pradè. Poche operazioni ma funzionali al progetto tecnico. Via Pierozzi, dentro un esterno un po' più maturo. Magari via Infantino per permettergli di farsi le ossa altrove. Brekalo? Cedibile nel caso in cui i dirigenti abbiano in mano un sostituto che alzi il livello, altrimenti avanti così.

L'altra missione fondamentale è quella di evitare i Benalouane, i Tino Costa, ma anche i Sabiri. Comprare tanto per fare non avrebbe veramente senso, anche perché la rosa, sempre ricordandosi che è evidente a tutti che stia andando oltre le aspettative grazie anche alla gestione del mister, è comunque quinta in classifica, agli ottavi di Conference, ai quarti di Coppa Italia e si giocherà la Supercoppa in Arabia. Se si interviene sul mercato servono giocatori forti e pronti, ma anche dalle parti del Viola Park ne sono sicuramente consapevoli.

La missione non è semplice, questo bisogna darne atto a chi dovrà operare sul mercato, ma non può essere un alibi. I sogni a Natale prendono spesso corpo e diventano realtà, questa Fiorentina merita di essere aiutata adeguatamente. Dopo tutto, il primo modo di aumentare i ricavi che giustamente sono fondamentali per il club, è proprio quello di scalare la classifica. Ma per scalare posizioni e vincere trofei, non bisogna accontentarsi mai e avere l'ambizione di rendere una squadra che sta dimostrando con i fatti di essere forte, ancora più forte.